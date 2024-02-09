عضو مجلس الزمالك السابق: لبيب تسلم المهمة بمديونية مليار و200 مليون جنيه

أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المؤقتة السابق بنادي الزمالك أن حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء اختار قائمة مثالية لخدمة النادي لسنوات قادمة.

وقال إبراهيم عبدالله عضو اللجنة المؤقتة السابق بنادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تسلم تركة ثقيلة في النادي وما لا يعلمه البعض أن مجلس "لبيب" تسلم المهمة بمديونية بلغت مليار و200 مليون جنيه".

وأضاف:" حسين لبيب اختار قائمة مثالية لخدمة الزمالك ونجح في حل معظم الأزمات المالية والتعاقدية وأزمة القيد وسداد مبلغ كبير لحل الأزمة ".