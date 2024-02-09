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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إطلالة ملفتة.. داليا مصطفي تستعرض رشاقتها | شاهد

داليا مصطفي
داليا مصطفي

حرصت الفنانة داليا مصطفى، علي مشاركة متابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها  بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وتألقت داليا مصطفى في الصورة بإطلالة كاجوال، وارتدت بنطالا من اللجين اللافت باللون الرمادي مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن الفنانة داليا مصطفى شاركت مؤخرًا في مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي،وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضه واعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة 

جسدت خلال الأحداث دور زوجة الفنان ياسر جلال، وهو زوج لديه اهتمام بالمسؤولية تجاه منزله، بالإضافة لامتلاكه حس رومانسي مرهف المشاعر، ولديها من النجم ياسر جلال أولاد، ولكن أثناء تربيتهم وتقدمهم في المراحل العمرية، يتعرضون إلى أزمات كبرى تدور حولها أغلبية تفاصيل العمل، وجسدت الفنانة مي عمر دور صديقتها المقربة.

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IMG_٢٠٢٤٠٢٠٨_١٩١٢١٥

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