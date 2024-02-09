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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي أفضل مدافع أفريقي في القرن الحادي والعشرين "تفاصيل"

الأهلي
الأهلي

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن أن علي معلول مدافع النادي الأهلي ومنتخب تونس، هو أفضل مدافع داخل القارة الإفريقية للقرن الحادي والعشرين.

وكتب الناقد الرياضي محمد عراقي عبر حسابه علي فيسبوك " الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء علي معلول أفضل مدافع أفريقي في القرن الحادي والعشرين".

بطولات علي معلول مع الأهلي

توج علي معلول مع النادي الأهلي بالعديد من البطولات منها 5 بطولات الدوري المصري أعوام “2016-2017، 2017-2018، 2018-2019، 2019-2020، 2022-2023”.

وفاز بثلاث بطولات كأس مصر مواسم “2016-2017، 2019-2020، 2021-2022″، وتوج بكأس السوبر المصري 4 مرات مع الأهلي “2017-2018، 2018-2019، 2021-2022، 2022-2023”.

ويعتبر أفضل إنجاز حققه أسرع ديلفري في مصر هو الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا 3 مرات في مواسم “2019-2020، 2020-2021، 2022-2023”.

وحقق كأس السوبر الإفريقي مرتين متتاليتين في أعوام 2020-2021، 2021-2022.

وحقق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 3 مرات، من أربع مشاركات جاءت جميعها على التوالي.

أرقام علي معلول مع الأهلي

لعب مع النادي الأهلي 272 مباراة خلال جميع المسابقات التي شارك فيها المارد الأحمر، سجل 51 هدف، وصنع 79 هدف، بإجمالي 120 مساهمة تهديفية في سبع سنوات.

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