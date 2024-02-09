شوبير يفجر مفاجأة مدوية : فيتوريا لم يرحل عن تدريب منتخب مصر

فجر الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة مدوية بشأن إنهاء التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر.

وقال شوبير، في تصريحات تلفزيونية "فيتوريا لم يرحل عن تدريب منتخب مصر، المدرب البرتغالي ذهب لاتحاد الكرة بصفته المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه لم يبلغه أحد بالرحيل، وأنه قرأ الخبر على صفحة الاتحاد".

وأضاف: "هناك جلسة جمعت وليد العطار، المدير التنفيذي مع فيتوريا، مساء الخميس، من أجل الوصول لاتفاق معه لفسخ التعاقد بالتراضي»، مؤكدًا أن «هذا كان أول تحرك رسمي من اتحاد الكرة لإنهاء عقد فيتوريا".



وأعلن اتحاد الكرة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا، لمنتخب مصر خلفًا لفيتوريا، وذلك بسبب النتائج السيئة التي حققها منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.