بالأبيض والأسود.. لطيفة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة التونسية لطيفة بصورة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت لطيفة التونسية بإطلالة كلاسيك بتفنية الأبيض والأسود مرتدية بدلة أنيقة باللون الأسود، مع ميكا أب جذاب يبرز ملامح وجهها، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

يذكر أن آخر أعمال النجمة لطيفة فيديو كليب أغنية "سحابة صيف" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، و والأغنية من كلمات محمود سليمان وألحان عزيز الشافعي في ثاني تعاون لها معه وتوزيع أحمد عادل، وتعد أغنية "سحابة صيف" آخر أغاني الصيف للنجمة لطيفة.

وتقول كلمات الأغنية:

سحابة صیف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني ولا تستغنى یوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني

اللي عنًدك ھو عندي

وأنت أصلا مخلوق عشاني

حبیبى حبیب عمرى

أنا قدرك وفیك قدري ومھما جرى ما بينا وكان

أحنا أقوى من الزمان

اللي عنًدك ھو عندي

وأنت أصلا مخلوق عشاني

الجدير بالذكر، أن أغاني ألبوم "لطيفة 2023" حققت حتى الآن ما يزيد عن 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما حصدت ملايين المشاهدات عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تصدرها منصات الموسيقى الشهيرة، وطرحت لطيفة قبل ذلك 3 أغاني هي "طب اهو"، "مونامور"، "ناس كتير"، وأخيرا طرحت أغنية "سحابة صيف".