عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بالأبيض والأسود.. لطيفة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

ديانا حداد
ديانا حداد

شاركت الفنانة التونسية لطيفة بصورة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت لطيفة التونسية بإطلالة كلاسيك بتفنية الأبيض والأسود مرتدية بدلة أنيقة باللون الأسود، مع ميكا أب جذاب يبرز ملامح وجهها، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

يذكر أن آخر أعمال النجمة لطيفة فيديو كليب أغنية "سحابة صيف" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، و والأغنية من كلمات محمود سليمان وألحان عزيز الشافعي في ثاني تعاون لها معه وتوزيع أحمد عادل، وتعد أغنية "سحابة صيف" آخر أغاني الصيف للنجمة لطيفة.

وتقول كلمات الأغنية:

سحابة صیف وھتعدي وھتعدي
ونرجع تاني من تاني ولا تستغنى یوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني
اللي عنًدك ھو عندي
وأنت أصلا مخلوق عشاني

حبیبى حبیب عمرى
أنا قدرك وفیك قدري ومھما جرى ما بينا وكان
أحنا أقوى من الزمان
اللي عنًدك ھو عندي
وأنت أصلا مخلوق عشاني

الجدير بالذكر، أن أغاني ألبوم "لطيفة 2023" حققت حتى الآن ما يزيد عن 20 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما حصدت ملايين المشاهدات عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تصدرها منصات الموسيقى الشهيرة، وطرحت لطيفة قبل ذلك 3 أغاني هي "طب اهو"، "مونامور"، "ناس كتير"، وأخيرا طرحت أغنية "سحابة صيف".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1600 جنيه.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد ضرب الدولار بالسوق السوداء

بعد وصول أدنى الأجور لـ 6000 جنيه| نظام جديد لصرف المرتبات

أول مواجهة بين محمد صلاح وحسام حسن| طلب عاجل لنجم ليفربول.. وتراجع ثلاثي المنتخب عن الاعتزال

أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف.. هل عاد لياسمين عبد العزيز؟

انتعاش الاقتصاد المصري| رأس الحكمة و70 مليار دولار تعيد الحياة إلى الجنيه

خبير: انخفاض تصريف المياه من سد النهضة.. اعرف السبب

حقيقة زيارة حسام حسن لـ محمد صلاح في إنجلترا.. شوبير يوضح

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

ترشيحاتنا

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

طريقة بسيطة لدفع مخالفات المرور

عيادة نقابة الصحفيين تفتح أبوابها خلال الأسبوع الثاني من فبراير

أول طفلة بـ الذكاء الاصطناعي .. تنتجها هذه الدولة

الجيش الأمريكي: نفذنا 7 ضربات ضد 4 زوارق مسيرة تابعة للحوثيين

دعاء ليلة الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. تقضي عنك ولو دينت بجبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلا من القلي في الزيت .. طريقة عمل القرنبيط المقرمش في الفرن

الخريطة الأولية لمسلسلات موسم دراما رمضان 2024 .. تعرف عليها

بعد انتشار صورها.. طبيبة تكشف معلومات عن سمكة البلاط المنتشرة بالأسواق

الفنان حمدي هيكل يحتفل بعقد قران ابنته في حفل عائلي | صور

فيديو

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ