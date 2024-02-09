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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. أكثر من 100 شهيد خلال 24 ساعة

ارشيفي
ارشيفي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الغاشم علي قطاع غزة لليوم الـ(126)، والتي استشهد فيها أكثر من 100 فلسطيني خلال 24 ساعة.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية؛ فقد شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات طالت عدة منازل في أحياء مدينة غزة وتحديدا في الرمال والصبرة والزيتون وتل الهوا والشيخ عجلين، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

فيما لم تتمكن مركبات الإسعاف من الوصول إلى الأماكن المستهدفة بسبب القصف من الطائرات والمدفعية، وإطلاق النار من الطائرات المسيرة على كل ما يتحرك.

كما اطلقت زوارق الاحتلال الحربية قذائف على منطقة ميناء الصيادين غرب مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، استشهد ثمانية مواطنين بينهم نساء وأطفال بقصف صاروخي للاحتلال استهدف منزلين لعائلتي السيد والنحال في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

واستشهد فلسطينيون وأصيب آخرون في قصف منزل يعود لعائلة الزريعي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في وقت وصلت عدة إصابات لمركز تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعد قصف رياض للأطفال في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما أصيب فلسطيني عقب فتح زوارق الاحتلال الحربية النار تجاه مواطنين في مدينة دير البلح.

وارتقي أيضا عدد من الشهداء جراء تواصل القصف المدفعي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استشهد شاب ومسن في محيط مستشفى ناصر بخان يونس، في رصاص قناصة الاحتلال.

كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في بلدة جباليا شمال قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر إلى 27840 شهيدا وأكثر من 67300 جريح، ولا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم

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