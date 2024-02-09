عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

رسوم قياسية.. ميتا وتيك توك ترفعان دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي

ميتا وتيك توك
ميتا وتيك توك

اعترضت شركة بايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك TikTok، وميتا Meta الشركة الأم لـ فيسبوك، على فكرة الدفع للاتحاد الأوروبي مقابل الإشراف التنظيمي على منصاتهما.

وبحسب ما ذكره موقع "engadget" التقني، رفعت الشركتان دعوى قضائية ضد رسوم الإشراف التي حددها مشرفو الاتحاد الأوروبي، بعد فرضهم ضريبة عليهما بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي DSA، وكانت "ميتا" هي من أعلنت عن الإجراء لأول مرة، وحذت "بايت دانس" حذوها في اليوم التالي.

 

شركة "ميتا" الأمريكية تحقق 14 مليار دولار أرباح في الأشهر الثلاثة الماضية

ميتا تطلق نموذجا جديدا لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

 

قانون الخدمات الرقمية الأوروبي DSA يرفض رسوم قياسية على ميتا وتيك توك

وبموجب الاتفاق الحالي، يتعين على كافة الشركات المعينة أن تتقاسم مبلغ 45.2 مليون يورو (48.7 مليون دولار أمريكي) الذي يرى القائمون على التنظيم في الاتحاد الأوروبي أنه ضروري للإشراف بشكل صحيح على المنصات العشرين الكبري على الإنترنت ومحركي البحث الكبيرين للغاية على الإنترنت.

وتضم كل منصة منظمة 45 مليون مستخدم أو أكثر، وتعتمد مساهمتها المالية على حجم هذا العدد، كما لا يمكنهم أن يدينوا بأكثر من 0.05 % من صافي أرباحها لعام 2022.

ومع ذلك، فإن بعض الشركات مثل "أمازون" و "بينترست"، التي أعلنت عن أرباح قليلة أو معدومة لن تدفع أي مبالغ، بينما يتوجب على "ميتا" دفع فاتورة بقيمة 11 مليون يورو (11.9 مليون دولار) بموجب الاتفاق الحالي، ولم تعلن "بايت دانس" عن المبلغ المستحق عليها.

وقالت شركة "ميتا"، لصحيفة "Politico" الأمريكية، إن الرسوم المفروضة عليها "غير عادلة" لأنها تستثني بعض الشركات كما اعترضت الشركة الصينية تيك توك مالكة تيك توك ووصفت الضريبة "الخاطئة".

ودخل قانون الخدمات الرقمية الأوروبي DSA، حيز التنفيذ في عام 2023، والذي يطلق على المنصات الإلكترونية الضخمة مثل ميتا وبايت دانس تسمية VLOP، جنبا إلى جنب مع مواقع رئيسية أخرى، مثل جوجل وإكس (تويتر سابقا)، والذي يرفض عليهم إلى جانب الضربية التزامات أخرى صارمة، حيث يجب أن تمتثل VLOPs للوائح محددة مثل الإعلان الشفاف والإشراف على المحتوى، ومشاركة البيانات مع المفوضية الأوروبية والتعاون مع تدقيق سنوي مستقل.

يأتي ذلك، بعد أن اقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي إنشاء وحدة لمراقبة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي تبلغ تكلفة إنشائها 45 مليون يورو لعام 2024، حيث سيتم تمويلها عن طريق تحصيل رسوم وضرائب من الشركات مثل تيك توك وفيسبوك بشكل سنوي، والتي ستقوم بالإشراف على حوالي 20 منصة كبيرة على الإنترنت تضم أكثر من 45 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي.

وتحقق وحدة مراقبة المحتوى حاليا مع منصة "إكس" لفشلها في معالجة المحتوى العنيف غير القانوني والمعلومات المضللة على منصاتها، حيث يهدف قانون الخدمات الرقمية الأوروبي إلى القضاء على المحتوى السام والعنيف وتوفير حماية أفضل للأطفال عبر الإنترنت ومحاربة المعلومات المضللة في دول الاتحاد الأوروبي. 

تيك توك ميتا الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية قانون الخدمات الرقمية الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 1600 جنيه.. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد ضرب الدولار بالسوق السوداء

28 جنيهًا|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

الأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة لهذا السبب

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

موضوعات متعلقة

تعمل بالذكاء الاصطناعي.. آبل تطور أداة لتحرير الصور من خلال وصفها

تحديث ضخم بمزايا جبارة.. أندرويد 14 يصل وحش موتورولا Edge 30 Ultra

تحفة أوبو الجديدة.. أرخص هواتف Reno 11 بمواصفات جبارة

شبيه الآيفون لمحدودي الدخل.. موبايل شيك بسعر رخيص من إنفينيكس

حادثة غريبة من نوعها.. اختراق 3 ملايين فرشاة أسنان ذكية

واتساب يكسر الحواجز مع تيليجرام.. تغيير ثوري أم مخاطر جديدة|ماذا يفعل WhatsApp؟

لهذه الأسباب.. سيناتور أمريكي يطالب بحظر الرياضات الإلكترونية الروسية

أرخص موبايل نوكيا Nokia .. تعرف على سعره في مصر

ترشيحاتنا

استشهاد 27947 فلسطينيًا وإصابة 67459 في غزة منذ طوفان الأقصى

الكرملين يفاجئ المذيع الأمريكي بعد طلبه مقابلة بوتين: لست الوحيد

بعد الزيادات الجديدة .. شروط الجمع بين معاشين وفقا للقانون

الحكومة: مد التسجيل في مسابقات لشغل وظائف بالتعليم والعدل والبريد

مفاجأة بشأن راتب محمد الشناوي في الأهلي بعد إصابته مع المنتخب

من الطرقة لمكتب المدير.. سحل تلميذ داخل مدرسة بريطانية بالشيخ زايد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل| آثار جانبية خطيرة عند تناول البيض يوميا

طريقة عمل مناقيش اللحم.. أحلى من المحلات

بملابس ملفتة| نورهان منصور تخطف الأنظار..شاهد

نشرة المرأة والصحة| بعد المفاجأة.. إطلالات لأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وآخر دلع من عبير صبري وشقيقتها طبيبة تكشف معلومات عن سمكة البلاط المنتشرة بالأسواق

فيديو

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

سر انتشار أسراب الجراد في مصر

الأرصاد تحذر من الشبورة وظواهر جوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ