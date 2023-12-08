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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميتا تطلق نموذجا جديدا لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

ميتا تطلق نموذجا
ميتا تطلق نموذجا جديدا لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

أطلقت شركة ميتا Meta، موقعا مجانيا لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي يسمى "Imagine with Meta AI"، واستخدمت عملاقة التواصل نحو 1.1 مليار صورة من منصتي فيسبوك وإنستجرام لتدريب هذا النموذج الجديد على إنشاء الصور الإبداعية.

وقالت "ميتا" إنها قامت بتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد باستخدام صورا حصرية من المنشورات العامة على إنستجرام وفيسبوك، مؤكدة أن خصوصية المستخدم لم يتم اختراقها.

 

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ميتا تطلق نموذجا جديدا لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

وعلى غرار النماذج الأخرى المعروفة مثل، Stable Diffusion، وMidjourney، وDALL-E 3، يقوم Imagine with Meta AI بإنشاء صور جديدة بناءً على ما يعرفه نموذج الذكاء الاصطناعي حول المفاهيم المرئية المستفادة من بيانات التدريب.

وأوضحت "ميتا"، أن منشئ الصور بالذكاء الاصطناعي سيعمل على استبعاد بعض الموضوعات المعينة من الأوامر مثل الموضوعات الجنسية، والعنف، والألفاظ البذيئة، بالإضافة أيضا إلى استبعاد أسماء المشاهير والشخصيات التاريخية.

ميتا تطلق نموذجا جديدا لتوليد الصور بالذكاء الاصطناعي

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ويتطلب إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي باستخدام موقع الويب الجديد حساب "ميتا"، والذي يمكن استيراده سواء من حساب فيسبوك أو إنستجرام.

وباستخدام الأوامر النصية التي يكتبها المستخدم لوصف الصورة المطلوبة، ينتج Emu أربع صور في المرة الواحدة، كل صورة بدقة 1280 × 1280 بكسل، تتضمن الصور شعار العلامة المائية الصغير مكتوب عليها "Imagined with AI" في الركن الأسفل على اليسار.

واستنادا إلى ورقة بحثية أصدرتها شركة "ميتا" في شهر سبتمبر الماضي، اكتسب Emu قدرته على إنشاء صور عالية الجودة من خلال عملية تسمى "ضبط الجودة"، على عكس نماذج تحويل النص إلى صورة التقليدية التي تم تدريبها باستخدام أعداد كبيرة من أزواج الصور والنص، ويركز Emu على "المحاذاة الجمالية" بعد التدريب المسبق، باستخدام مجموعة من الصور الصغيرة نسبيا ولكنها جذابة بصريا.

وقالت "ميتا"، إن نموذج إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي يعمل حاليا داخل الولايات المتحدة، وستبدأ الشركة في طرحه للجميع تدريجيا.

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