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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لحماية دردشاتك من الهاكرز.. ميتا تطرح التشفير الشامل عبر فيسبوك ماسنجر

تشفير شامل لتعزيز
تشفير شامل لتعزيز خصوصية تطبيق فيسبوك ماسنجر

أتاحت شركة ميتا Meta الأمريكية، ميزة التشفير الشامل (E2EE) من طرف إلى طرف افتراضيا للمحادثات والمكالمات الفردية لمنصة المراسلة الفورية التابعة لها ماسنجر Messenger، مما يمثل تحولا كبيرا نحو الاتصالات التي تركز على الخصوصية.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، تفي هذه الخطوة التي طال انتظارها بالوعد الذي قطعه الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، في عام 2019 الذي تصور مستقبلا تسود فيه الرسائل الخاصة والمشفرة.

 

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ومع تمكين ميزة التشفير الشامل E2EE افتراضيا، ستكون كافة الرسائل في المحادثات والمكالمات بين مستخدمي تطبيق فيسبوك ماسنجر مشفرة، ولا يمكن لأي جهة خارجية الاطلاع عليها والوصول إلى محتواها، فقط سيتمكن المرسل والمستلم المقصود من الوصول إلى محتوى الرسائل والمكالمات.

ويعني ذلك، أن تقنية التشفير القوية هذه تضمن أنه حتى شركة "ميتا" نفسها لا يمكنها فك تشفير المحادثات، مما يوفر أمانا وراحة بال لا مثيل لهما.

تشفير شامل لتعزيز خصوصية تطبيق فيسبوك ماسنجر

يمثل تمكين ميزة التشفير الشامل E2EE افتراضيًا مهمة ضخمة لـ "ميتا"، حيث يتطلب إعادة هيكلة كاملة لوظائف ماسنجر الأساسية.

وتؤكد لوريدانا كريسان، نائب رئيس منصة ماسنجر، على التفاني والخبرة التي تم ضخها في هذا التطوير قائلة: "لقد أخذنا وقتنا لإنجاز هذا بشكل صحيح، لقد عمل مهندسونا ومتخصصو التشفير والمصممون وغيرهم بلا كلل لإعادة بناء ميزات ماسنجر من الألف إلى الياء".

وتمتد رؤية زوكربيرج للاتصالات المشفرة إلى ما هو أبعد من برنامج ماسنجر، حيث إنه يتصور مستقبلا تعطي جميع تطبيقات المراسلة الأولوية لخصوصية المستخدم وأمن البيانات، وقال في منشور له على فيسبوك: “هذا هو المستقبل الذي آمل أن نساعد في تحقيقه، مما يعكس التزامه ببناء بيئة إلكترونية أكثر أمانًا وموثوقية".

تشفير شامل لتعزيز خصوصية تطبيق فيسبوك ماسنجر
ميتا ماسنجر Messenger التشفير الشامل ميزة التشفير الشامل

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