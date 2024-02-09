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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زيادة صادمة عالميا.. ارتفاع أسعار الشكولاتة بشكل غير مسبوق لهذا السبب

شيكولاتة
شيكولاتة

تشهد أسعار الكاكاو العالمية ارتفاعًا قياسيًا جديدًا بسبب الطقس الجاف الذي يؤثر على المحصول في غرب أفريقيا. وقد وصلت أسعار الكاكاو في سوق السلع في نيويورك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 5,874 دولارًا للطن يوم الخميس.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، ارتفعت تكلفة المكون الرئيسي لصنع الشوكولاتة تقريبًا إلى الضعف منذ بداية العام الماضي. وقد بدأت أسعار الكاكاو المرتفعة بالفعل في التأثير على المستهلكين وعلى كبرى شركات الشوكولاتة.

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وفي يوم الخميس، حذرت إحدى أكبر شركات صناعة الشوكولاتة في العالم هيرشي: "من المتوقع أن تقتصر أرباح الشركة على سبب أسعار الكاكاو التاريخية". ولم تستبعد الرئيسة التنفيذية للشركة ميشيل باك زيادة الأسعار للعملاء.

وجاءت تلك التصريحات عندما أعلنت هيرشي نتائجها المالية للأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر. وأظهرت الأرقام انخفاض مبيعات الشركة بنسبة 6.6% حيث قام المستهلكون المتأثرون بالتضخم بتقليص الإنفاق على المخبوزات.

ارتفاع أسعار الشكولاتة حول العالم

وفي الشهر الماضي، أشارت مونديليز، الشركة التي تقف وراء علامة شهيرة ، إلى ارتفاع تكاليف المكونات كواحدة من التحديات التي تواجهها في العام القادم. وقال رئيس المالية لوكا زاراميلا إن الشركة شهدت "زيادات كبيرة في أسعار الكاكاو والسكر".

في ديسمبر، أفادت مجموعة المستهلكين البريطانية ويتش بأن سعر بعض صناديق الشوكولاتة الموسمية قد ارتفع بنسبة 50% على الأقل خلال عام واحد. بينما تراجع التضخم العام في أسعار المواد الغذائية والمشروبات في السوبرماركت البريطانية في نوفمبر بنسبة 8.3%، ارتفعت أسعار الشوكولاتة بنسبة أعلى بكثير وبلغت 15.3%.

ويرجع ارتفاع أسعار الكاكاو إلى محاصيل ضعيفة في غرب أفريقيا، التيتم إنتاج غالبية الإمدادات العالمية للكاكاو فيها، إذ يعد غانا وساحل العاج أكبر منتجي البن العالمين. وتسبب ظاهرة النينيو في ظروف جافة في هاتين الدولتين، مما يؤثر على المحاصيل.

يمكن أن تؤثر درجات الحرارة المرتفعة وتغيرات نمط التساقط المطري الناجمة عن التغير المناخي أيضًا على المحاصيل.

يرتبط ارتفاع أسعار الكاكاو بتأثيره على صناعة الشوكولاتة والمستهلكين، حيث قد يضطر الشركات المصنعة لرفع أسعار منتجاتها للتكيف مع الزيادة التكلفة. كما قد يعاني المستهلكون من زيادة في أسعار منتجات الشوكولاتة وصناديق الشوكولاتة في الأسواق.

ارتفاع تكاليف الحرارة المرتفعة الشوكولاتة الطقس الجاف

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