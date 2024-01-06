عصام كاريكا: أعمل على تجھيز أغنية شكولاتة سويسري

تحدث الفنان عصام كاريكا، عن كواليس مشاركته فى فيلم عبدھ الاسكندرانى بطولة الفنان أحمد العوضى وإخراج خالد يوسف.

وقال عصام كاريكا خلال مداخلة ھاتفية مع برنامج “سبوت لايت” المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان أنھ سعيد بالمشاركة فى العمل عبر أغنية اسمھا “انا الفيلم”.

وأكد كاريكا: إن العمل مع المخرج يوسف خالد ممتع، كما أن فيلم إضافة قوية وعمل مميز.

شكولاتة سويسرى

وتابع: اعمل خلال الفترة المقبلة على تجهيز أغنية شكولاتة سويسري، وسيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

https://www.youtube.com/watch?v=wmz6ndvZ-t8