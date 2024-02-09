أيمن يونس: ترويج الشائعات حول خلاف حسام وصلاح كارثة

قال أيمن يونس، لاعب منتخب مصر والزمالك السابق، إنه لا توجد أي مشكلة أو خلاف بين حسام حسن المدير الفني لـ المنتخب المصري، وشقيقه إبراهيم حسن، مع الكابتن محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ومنتخب مصر.



وأضاف أيمن يونس خلال تصريحات تلفزيونية، أن محمد صلاح هو منتخب مصر، ووردة مصر أمام العالم، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك، وصلاح له قيمته وخارج الحسابات العادية.

أمر كارثي



وتابع أيمن يونس، أن صلاح يحترم مصر، واسم مصر، وأنه يتحدى أن يكون هناك مشكلة بين حسام ومحمد صلاح، وما يثار خلال الساعات الماضية عن وجود خلاف أمر كارثي.

وأشار إلى أن المعاملة الجيدة لـ محمد صلاح، سيكون لها تأثير إيجابي على المنتخب، وأن حسام حسن، وإبراهيم حسن، لديهما خبرات كثيرة، وصلاح له قيمة كبيرة.



وتابع: "حسام وإبراهيم، نجمان وقادران على التعامل مع جميع النجوم".



