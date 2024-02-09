العظمي تسجل 22.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة

قدم برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 9 فبراير 2024، في القاهرة والمحافظات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد، ومائل للدفئ على جنوب سيناء، بينما تسود أجواء شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

ونوهت هيئة الأرصاد، بوجود أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة:

العظمى الصغرى

القاهرة 22- 12

العاصمة الإدارية 22 - 11

الإسكندرية 20- 10

الإسماعيلية 23 - 9

الغردقة 26 - 14

أسوان 28 - 11

سوهاج 17- 5

المنيا 23 - 8

دمياط 20 - 13