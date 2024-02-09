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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوة بخطوة..طرق التقدم للالتماسات علي امتحانات الترم الاول بجامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

كشفت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس  عن موعد نتائج الالتماسات لطلاب الكلية في نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول لجميع الفرق والبرامج الدراسية.

وأضافت عميدة الآداب جامعة عين شمس أنه سوف يتم الاعلان عن  نتائج الالتماسات بعد بدء الفصل الدراسي الثاني ولذلك بعد غلق باب التقدم للالتماسات.

واوضحت بعض التعليمات يجب الالتزام بها عند التقدم للالتماسات وهي كالاتي:

يرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.. وايضا التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها، لإنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع

ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد اخرى.

يرجى العلم جيدا  بمواعيد فتح وغلق باب الالتماسات  وبعدها سوف يتم  غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.
وكشف عميدة اداب جامعة عين شمس خطوات طلب الالتماس
يقوم الطالب بالدخول على منظومة UMS بالرقم القومى موقع www.ums.edu.eg
الضغط على متعلقاتى ثم الضغط على الالتماسات والضغط على انشاء الالتماس.
يتم اختيار المقرر المطلوب مراجعة رصد درجاته. 
يتم سداد مبلغ 100 جنيه، رسوم الطلب غير قابلة للاسترداد.
 

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