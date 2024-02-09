عمرو موسى: وقف تمويل الأونروا يستهدف تصفية اللاجئين الفلسطينيين

قال عمرو موسى وزير خارجية مصر الأسبق، وأمين جامعة الدول العربية العام الأسبق، إن السرعة في وقف تمويل الأونروا يعني أن هناك خطة لا تزال قائمة من أجل تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف عمرو موسى، خلال حواره ببرنامج “يحدث في مصر” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن عناصر التوتر قائمة حول العلاقات المصرية الإسرائيلية، فمصر لن تقبل بأي حركة تضر القضية الفلسطينية.



واسترسل: إسرائيل تريد تفريغ الساحة الفلسطينية بالكامل من الفلسطينيين وبناء شيء آخر هو الدولة اليهودية.



ونوة بأنها المرة الأولى التي يقف فيها الأمريكان موقفًا واضحًا ضد رئيسهم بسبب الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.







