جولد بيليون: 2.8 مليار دولار تدفقات من صناديق الاستثمار في الذهب

سيطر التذبذب على تحركات الأونصة العالمية مع نهاية الأسبوع، حيث استطاع الذهب الصمود أمام توقعات تأجيل خفض الفائدة الأمريكية بعد أن وجد الدعم من التوترات في الشرق الأوسط وبدأ عطلة العام الجديد في الصين.

شهد سعر الأونصة العالمية من الذهب تراجعا طفيفا لليوم الثالث على التوالي ليتداول حالياً عند المستوى 2031 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجلت يوم أمس أدنى مستوى عند 2020 دولار للأونصة قبل أن تغلق الجلسة عند المستوى 2034 دولار للأونصة.

الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 0.4% بعد أن ارتفع الدولار الأمريكي بداية هذا الأسبوع ليسجل أعلى مستوى منذ 3 أشهر، ويجبر الذهب على التراجع ولكن المعدن النفيس وجد عدد من العوامل التي ساعدته على الصمود ليدخل في تحركات عرضية، وفق تحليل جولد بيليون.

وخلال الأسبوع صدر عدد من تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي أكدوا خلالها على ملائمة السياسة النقدية الحالية للبنك لأوضاع الاقتصاد الأمريكي، وأن أعضاء البنك يفضلون بقاء الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية لفترة أطول من الوقت. أعضاء الفيدرالي الأمريكي لم يحددوا موعد بعينه لبدأ خفض الفائدة وأشاروا أنهم في حاجة إلى المزيد من التأكيد على انخفاض معدلات التضخم بشكل مستدام وصولاً إلى مستهدف التضخم للبنك عند 2%.

وأشار أعضاء البنك أن التحسن الأخير في أداء قطاع العمالة والنمو الاقتصادي يدل على مرونة الاقتصاد الأمريكي، ويعطي البنك الفيدرالي مساحة أكبر للتحرك بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

عمل هذا على ارتفاع الدولار الأمريكي خلال هذا الأسبوع بنسبة 0.6% وفقاً لمؤشر الدولار ليسجل أعلى مستوى في 3 أشهر عند 104.45.

وارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع بنسبة 3.5% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 4.177%.

وأمس صدرت بيانات طلبات اعانات البطالة الأسبوعية عن الاقتصاد الأمريكي وللمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع، تراجعت طلبات الحصول على إعانة البطالة لتسجل 218 ألف بأقل من التوقعات 221 ألف والقراءة السابقة 227 ألف، وهذا يعني أن الشركات تحافظ بشكل مطرد على موظفيها الحاليين. ومن هذا يمكن للمرء أن يستنتج أن القوة الاقتصادية لا تزال مستمرة وفق رؤية جولد بيليون.

وزادت هذه البيانات من الضغط السلبي على الذهب وتماسك الدولار الأمريكي بشكل أكبر، ولكن الذهب استطاع الحفاظ على مستوياته ليتداول فوق المستوى 2030 دولار للأونصة بعد أن حصل على بعض الدعم.

وعادت المخاوف بشأن القطاع المصرفي الأمريكي إلى الظهور من جديد في ظل بعض الضغوط في البنوك الإقليمية الأمريكية، حيث خفضت وكالة موديز تصنيف بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب بسبب الضغط على عمليات التمويل والسيولة النقدية لدى البنك.

وبدأ العام الجديد في الصين لتدخل الأسواق المالية في عطلة، وهي فترة تتميز بتزايد مشتريات الذهب في الصين خلالها، خاصة أن الصين تعد أكبر مستهلك للذهب في العالم.

من جهة أخرى استمرت التوترات في الشرق الأوسط وبعد أن استمرت الهجمات من الكيان الصهيوني على مناطق في مدينة رفع الحدودية الجنوبية، بعد رفضهم مقترح الهدنة ووقف إطلاق النار.

سيتحول التركيز الأسبوع المقبل إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بعد أن قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنهم سيؤجلون خفض أسعار الفائدة حتى يكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2٪.

من ناحية أخرى أعلن مجلس الذهب العالمي أن شهر يناير 2024 وحده شهد تدفقات نقدية خارجة بمقدار 2.8 مليار دولار من صناديق الاستثمار في الذهب بما يعادل 51 طن من الذهب، وبشكل عام قادت صناديق أمريكا الشمالية عمليات خروج التدفقات النقدية واستمرت الصناديق الأوروبية في تسجيل خسائر فادحة. بينما استطاعت الصناديق في آسيا جذب تدفقات نقدية بشكل معتدل.

وأوضح مجلس الذهب العالمي أنه على الرغم من انخفاض سعر الذهب، فقد ارتفع متوسط أحجام التداول عبر أسواق الذهب العالمية إلى 175 مليار دولار أمريكي في الشهر الأول من عام 2024، أي ارتفاع بنسبة 15٪ على أساس شهري.

أسعار الذهب محلياً.

واستمر إيقاف التسعير في سوق الذهب المحلي لليوم الثالث على التوالي حيث تنتظر الأسواق عود التسعير في سوق الذهب بعد استقرار الأوضاع الحالية في السوق المحلي، خاصة مع عدم انتظام سعر صرف الدولار في السوق الموازي.

كان آخر سعر سجل للذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً قبل وقف التسعير عند 3650 جنيه للجرام، وبعد وقف التسعير تتحرك الأسعار بشكل مختلف وفقاً لكل تاجر.

الترقب مازال مستمرا في أسواق الذهب لعودة التسعير حيث تستمر عوامل عدم الاستقرار في الأسواق المحلية بسبب تغيرات مستمرة في سعر صرف الدولار في السوق الموازي، إلى جانب توقعات بحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي بالرغم من نفي بعض المصادر لهذا الأمر.

من جهة أخرى أعلنت رئاسة الجمهورية يوم أمس عن حزمة حماية اجتماعية يبدأ تطبيقها بداية شهر مارس القادم بقيمة تصل إلى 180 مليار جنيه، تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور الحكومية 50%، وقد أدى هذا إلى انتشار شائعات أن الحكومة في طريقها إلى تعويم سعر صرف الجنيه الرسمي الذي يستقر عند 30.95 جنيه للدولار.

وأعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستثنى منه الأسعار المتقلبة خلال شهر يناير الماضي إلى 29% مقارنة مع قراءة شهر ديسمبر بنسبة 34.2% على المستوى السنوي، بينما سجل التضخم ارتفاع بنسبة 2.2% في يناير 2024 مقارنة مع ارتفاع بنسبة 6.3% في يناير 2023.

من جهة أخرى مجمل التضخم في مدن مصر الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهر تراجع التضخم إلى 29.8% في يناير الماضي مقارنة مع 33.7% في ديسمبر.

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أيضاً عن ارتفاع قيمة واردات مصر من الذهب الخام الغير نقدي ليصل إلى 22.838 مليون دولار في نوفمبر الماضي مقارنة مع نوفمبر من عام 2022 عند 14.825 مليون دولار، وهو الذهب الذي تستخدمه المؤسسات المالية والبنوك المركزية في الاحتياطي والتخزين أو يكون مرتبط بأوراق مالية. وذلك بعد عدة أشهر من التراجع.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

سيطر التذبذب على أسعار أونصة الذهب العالمية في ظل ضغط سلبي على سعر الذهب من توقعات تأجيل خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، إلى جانب ضغط إيجابي للذهب من التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع الطلب على الذهب في الصين بالتزامن مع الاحتفال بالعام الجديد. مما دفع الذهب إلى التحرك في اتجاه عرضي.

يستمر توقف التسعير في أسواق الذهب لليوم الثالث على التوالي مع انتظار كبار التجار انتظام الأوضاع الحالية واستقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي، بينما تستمر التوقعات بحدوث تعويم في سعر الصرف الرسمي وهو ما يتسبب في ضبابية المشهد بشكل كبير.

يتداول سعر أونصة الذهب حالياً فوق المستوى 2030 دولار للأونصة ويتحرك في نطاق ضيق ولكن تميل التداولات إلى الهبوط على المدى اللحظي طالما استقر السعر تحت مستوى المقاومة 2040 دولار للأونصة.

بشكل عام تتداول أسعار الذهب العالمي داخل نطاق 2020 – 2040 دولار للأونصة، والخروج من هذه المنطقة سيزيد من زخم تحركات الذهب، وتبقى مستهدفات الصعود عند 2065 ثم 2080 دولار للأونصة، بينما مستهدفات الهبوط عند 2015 ثم 2000 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي:

تبقى أسعار الذهب المحلي بدون سعر تنفيذ واضح لتظل التحركات في الأسعار مختلفة حسب كل تاجر بما يتوافق مع تحوطه وحجم الذهب الموجود لديه.

وصل الذهب إلى سعر استرشادي يوم أمس يصل إلى 3700 جنيه للجرام عيار 21، وذلك بعد أن كان أخر سعر تم تسجيله قبل وقف التسعير عند 3650 جنيه للجرام.