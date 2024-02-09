الأهلي يمدد عقد حارس مرمي الفريق لمدة 4 سنوات

أكد أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق أن النادى الأهلى حسم تمديد عقد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حمزة علاء لمدة أربع سنوات قادمة.



وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على فيسبوك :" التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الأهلي يمدد عقد حمزة علاء حتى 2028".

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة فريق شباببلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة قصيرة للاعبين أكد خلالها على العديد من الجوانب الخططية المتعلقةبالمران، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب للمباريات المقبلة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة ببداية المران قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية وتقسيمة كرة قوية بمشاركةالجميع.

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانا متنوعا للرباعي؛ مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمودالزنفلي.