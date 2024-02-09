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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني|20 صورة ترصد استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب

استعدادات المدارس
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني

حصل موقع صدى البلد على صور ترصد استعدادات وتجهيزات مدارس محافظة القاهرة ، لإستقبال الطلاب مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023/2024 المقرر انطلاقه خلال ساعات.

التزمت مدارس محافظة القاهرة بالتعليمات الصادرة من أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والتي شدد خلالها على أنه استعدادا لبدء الفصل الدراسي الثاني 2024 ،  يتم تعقيم المدارس وتنظيفها وغسلها بالمواد المطهرة ، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ، وتنظيم الحجرات الدراسية واستعداد المعلمين وفقا للجدول المدرسي وتوزيع المنهج

وكانت قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تخصيص الحصة الأولى مع بداية الفصل الدراسي الثاني 2024 لكل المراحل التعليمية في المدارس ، للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المشاركة في احتفالات عيد الشرطة 2024 ، وحرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على اساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن .
 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الخميس الماضي الموافق 8 فبراير 2024، هو آخر يوم في إجازة نصف العام 2024 لطلاب المدارس ، مشددة على أن موعد بداية الترم الثاني 2024 في المدارس  الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات ليبدأ رسميًا من السبت 10 فبراير 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة. 

وفي هذا الاطار، أصدرت مديريات التربية والتعليم تعليمات عاجلة لجميع الادارات التعليمية والمدارس، شدّدت على ضرورة عودة المعلمين السابق الاستعانة بهم بنظام الحصة في الفصل الدراسي الأول لسد العجز في الفصل الدراسي الثاني، وذلك  لمعلمين السابق الاستعانة بهم بنظام الحصة في الفصل الدراسي الأول. 

جاء ذلك فى إطار الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣ السبت المقبل وبناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن الاستعانة بمعلمين الحصة لسد العجز في المواد الأساسية للمرحلتين ( الابتدائية - الإعدادية). 

جدير بالذكر أنه تقرّر رسمياً تخصيص الدرس الأول بعد إجازة نصف العام، وبداية الفصل الدراسي الثاني 2024 لكل المراحل التعليمية في المدارس، للحديث عن دور وتضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المشاركة في احتفالات عيد الشرطة 2024 ، وحرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على أساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن .

استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني
استعدادات المدارس لبدء الفصل الدراسي الثاني

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