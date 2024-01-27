غدا .. بدء تدريبات الدفعة الثانية من الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن تبدأ من غدا الأحد 28 يناير 2024 ، تدريبات المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم “الدفعة الثانية” في مراكز التدريب الرئيسية بكافة المديريات التعليمية بجميع المحافظات .

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على سد العجز في أعداد المعلمين، واختيار أفضل العناصر من المعلمين الأكفاء، وبالإشارة إلى المادة (٤) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (۲۲۹۷) لسنة ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠١٣.

وقد أعدت الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تدريبًا وتأهيلاً تربويًا وبدنيًا وذهنيًا للمعلمين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الثانية) ، والبالغ عددهم 20866 الذين اجتازوا الإختبارات الإلكترونية بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وكان قد شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على سرعة الإنتهاء من الإستعدادات الخاصة بتدريبات المعلمين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الثانية) ، التي من المقرر عقدها بداية من غداً الأحد القادم ٢٨/ ١/ ٢٠٢٤ ولمدة أسبوعين ، لإرسال أسماء المتدربين للجهة المعنية المنوط بها إجراء مرحلة اجتياز التدريب، على أن يرفق معها كشوف التماسات معلمي الدفعة الأولى الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات بهدف منحهم فرصة أخرى لاجتياز التدريب بالتزامن مع اجراءات معلمي الدفعة الثانية.

وقد تم إعداد حقيبتين تدريبيتين للمعلمين الجدد الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الثانية) ، إحداهما تتعلق بالتأهيل التربوي، حيث تم إضافة بعض المحاور الهامة لها مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أما الحقيبة التدريبية الأخرى معنية باللياقة البدنية والذهنية بهدف تأهيل المتدربين لاجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيًدا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، وبالمنظومة التعليمية للدولة.

وكان قد عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اجتماعًا مع مديري مديري مديريات التربية و التعليم بمختلف المحافظات؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمسابقة "30 ألف معلم السنة الثانية"، واستعراض عدداً من الإجراءات الخاصة بتطوير العملية التعليمية.