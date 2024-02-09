عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعدام 684 كيلو أغذية و125 لتر عصائر وألبان منتهية الصلاحية بالدقهلية.. صور

حملات تفتيش
حملات تفتيش

شنت  إدارة مراقبة الأغذية  بمديرية الصحة بالدقهلية و تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى عدة حملات تفتيشية على 146 منشأة تبين أن 33 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف  الدكتور شريف مكبن وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير  83 محضراً و سحب 60عينة  للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم  إعدام684 كيلو من أغذية متنوعة و  125 لتر  عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.


وأكد مكين  استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين.


وقام مكتب الأغذية المركزي بإدرة المنصورة بحملات مكثفة علي المطاعم واماكن تجهيز الماكولات والكافيهات ومصنع تعبئة المواد الغذائيةحيث أسفر المرور علي 22منشاة عن تحرير  19محضر جنحة صحية منها 7محاضر لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشات وغلق منشاتين لوجود خطر داهم من استمرار التشغيل. 
 تم سحب 8عينات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى و اعدام 215كيلو اغذية مختلفة  بالإضافة الي اعدام 15لتر زيت محروق 120مشروب عصير مختلف الأنواع مجهول المصدر

 

IMG-20240209-WA0015
IMG-20240209-WA0015
IMG-20240209-WA0016
IMG-20240209-WA0016
IMG-20240209-WA0013
IMG-20240209-WA0013
IMG-20240209-WA0014
IMG-20240209-WA0014
IMG-20240209-WA0011
IMG-20240209-WA0011
IMG-20240209-WA0012
IMG-20240209-WA0012
IMG-20240209-WA0010
IMG-20240209-WA0010
الإشتراطات الصحية ادارة مراقبة الاغذية الصحة بالدقهلية صالحة للإستهلاك الآدمى غير صالحة للإستهلاك الآدمي مديرية الصحة بالدقهلية وكيل الوزارة مراقبة الأغذية للإستهلاك الآدمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

28 جنيهًا|الدولار يتراجع بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

1000 جنيه| الذهب يخالف التوقعات ويقفز مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

التموين تزف بشرى للمواطنين قبل رمضان.. فيديو

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

ميصحش اللي عمله.. ماذا فعل هيرفي رينارد ردا على تدريب منتخب مصر؟

أبرزهم كهربا وحجازي ولاشين| فيتوريا يوصي باستبعاد 6 لاعبين من المنتخب

88 جنيها للكيلو|انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق وسط توقعات باستمرار الهبوط لهذه الأسباب

زيادة المعاشات 2024.. تفاصيل جديدة حول التطبيق بداية من مارس لهذه الفئات

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: افتتاح 47 مسجدا بالقرى والمدن خلال 2023

ترشيحاتنا

سجن مغلق.. تحذيرات من تفجر حمام دم في رفح.. تفاتصيل

خطيب المسجد الحرام: المعلم موطن القوة في بناء الدول

قبل ساعات من انطلاق الترم الثاني|20 صورة ترصد استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب

الدول العربية تدعو لحظر فرق الاحتلال الإسرائيلي من "الفيفا"

بينهم شيكابالا.. من هم سداسي الزمالك المهدد بالرحيل نهاية الموسم؟

تامر حسني يتصدر التريند المصري بعد طرح موضوع رجوعنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل التبول اللاإرادي عند الأطفال نفسي أم عضوي..معلومات لا تعرفها عن المرض

بعد ظهور ابنتها أول مرة| 10 صور تثير الجدل لـ شام الذهبي

بإطلالة كلاسيك.. شاهيناز تستعرض أناقتها

اعرف سعر فستان رجوة زوجة ولي العهد الأردني| شاهد

فيديو

إصابة الملك تشارلز بالسرطان.. هل تتحقق نبوءة نوستراداموس وليلى عبداللطيف؟

الكرملين يفاجئ المذيع الأمريكي بعد طلبه مقابلة بوتين: لست الوحيد

أوكسجين وإشارات تتبع| ابتكار سرير مُقاوم للزلازل يتضمن مقومات الحياة.. شاهد

هيدي كرم تثير الجدل بأحدث صور لها |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

اﻟﻤﺰﻳﺪ