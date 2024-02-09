إعدام 684 كيلو أغذية و125 لتر عصائر وألبان منتهية الصلاحية بالدقهلية.. صور

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية و تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى عدة حملات تفتيشية على 146 منشأة تبين أن 33 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف الدكتور شريف مكبن وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير 83 محضراً و سحب 60عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم إعدام684 كيلو من أغذية متنوعة و 125 لتر عصائر والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.



وأكد مكين استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين.



وقام مكتب الأغذية المركزي بإدرة المنصورة بحملات مكثفة علي المطاعم واماكن تجهيز الماكولات والكافيهات ومصنع تعبئة المواد الغذائيةحيث أسفر المرور علي 22منشاة عن تحرير 19محضر جنحة صحية منها 7محاضر لوجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المنشات وغلق منشاتين لوجود خطر داهم من استمرار التشغيل.

تم سحب 8عينات للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى و اعدام 215كيلو اغذية مختلفة بالإضافة الي اعدام 15لتر زيت محروق 120مشروب عصير مختلف الأنواع مجهول المصدر

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