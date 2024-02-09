تحذير من ظاهرة جوية | ماذا أعلنت الأرصاد ؟

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية جوية حول حالة الطقس اليوم، وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع ان يسود اليوم(ثاني أيام شهر أمشير)، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وشديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

و توقعت الهيئة أن تكون الأجواء مستقرة على جميع الأنحاء، مع العلم ان شهر أمشير يبدأ من 8 فبراير وينتهي يوم 9 مارس،ويحدث فى هذه الفترة بعض التقلبات الجوية، ونشاط للرياح، وتكون الفترة الأولى من أمشير أكثر برودة عن الأخيرة، وتنخفض الحرارة فيها عن معدلاتها الطبيعية، وذلك وفقًا لهيئة الأرصاد.

كما حذرت هيئة الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة، التي قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، حيث تتكون الشبورة المائية بشكل كثيف "من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 9 صباحًا تقريبًا)،على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تصل إلى حد الضباب على 11 محافظة وهى “البحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، والغربية، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية”.

ما يستوجب ضرورة توخي الحيطة والحذر فى هذه المناطق

وشددت على أنه يجب القيادة بهدوء تام أثناء أوقات تكون الشبورة المائية، واتباع جميع التعليمات المرورية، بجانب الاهتمام بنوعية الملابس وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة في ساعات الليل المتأخر وساعات الصباح الباكر

وقدمت الهيئة نصائح مهمة لقائدي المركبات لمواجهة الشبورة والضباب والتى جاء كالتالى:

-تفقد حالة الإطارات.

-التأكد من فاعلية مساحات الزجاج، واستعمالها بصفه مستمره

-التركيز وعدم الانشغال عن الطريق.

-تخفيف السرعة فكلما كانت السرعة أقل سهل السيطرة على السيارة.

-حافظ على مسافة بينك وبين السيارة التى أمامك لتفادى الاصطدام بها.

- الالتزام بتعليمات رجال المرور

- القيادة بهدوء تام أثناء فترة الشبورة

- فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة

-استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة حتى تكون مرئيا بالنسبة للغير، وذلك لان الشبورة المائيه تعد احدى أخطر الظواهر الجوية المؤثرة على حركة سير المركبات و حركة الملاحة الجوية (الطيران).

وبالنسبة لحالة البحرين

البحر المتوسط خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية

و البحر الأحمر تكون حالته خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين إلا ربع والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركزي الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لها، إن حالة الطقس اليوم تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، مع ارتفاع درجات الحرارة، بسبب تأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

وأوضحت، أن البلاد تتعرض لكتل هوائية صحراوية، تزيد من إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، ولكن مع حلول منتصف الليل تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، وتصبح الأجواء باردة.

واشارت إلى أن الظاهرة الجوية المؤثرة هي تكون الشبورة المائية على المسطحات المائية على الطرق السريعة والمناطق الزراعية، ومدن القناة ووسط وشمال سيناء.

وحذرت من الانخداع في حالة الطقس، حيث تستمر هذه الأجواء حتى منتصف الأسبوع المقبل، وتعود بعدها درجات الحرارة إلى الانخفاض مرة أخرى

ولفتت الى أن درجات الحرارة خلال فترة النهار تسجل 23 درجة مئوية، ومع فترات المساء تسجل بين 8 و9 درجات، وهي أجواء شديدة البرودة ليلًا

وهذا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 22 12

شرم الشيخ 26 14

الإسكندرية 20 10

الأقصر 27 09

أسوان 28 11

كاترين 15 01

رفح 20 08