الحضري يكشف حقيقة خلاف الشناوي وأبو جبل .. وتألق حراس منتخب سوريا

تحدث عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب سوريا، عن حقيقة الخلاف بين محمد الشناوي ومحمد أبو جبل، حارسيّ منتخب مصر، ونصيحته لـ مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي.

ابو جبل والشناوي

حقيقة خناقة أبو جبل والشناوي

وقال عصام الحضري خلال مداخلة هاتفية عبر قناة CBC: "حققنا مع منتخب سوريا، إنجازًا غير مسبوق بالوصول إلى دور الـ16، هذا لم يحدث من قبل، وكنا نتمنى أن نصل إلى ما أبعد من ذلك، ومع الأيام سنحقق شيء كبير".

وأضاف: "الكرة في آسيا شيء مختلف، الجميع يعمل ويجتهد ويضع نظامًا ويُطبقه، لديهم لاعبين في أفضل أندية العالم، كل المنتخبات تعمل من أجل بلدها".

وتابع: "بطولة أمم أفريقيا هذا العام، ضعيفة للغاية عكس ما تعودنا عليه، جميع المنتخبات الكبيرة خرجت مبكرًا من البطولة، كان من السهل أن يتوج أي منتخب عربي بهذا اللقب، ليس مصر فقط".

وواصل: "في بطولة كأس آسيا، المنافسة قوية للغاية وكل شيء متوفر، الجميع رأى الملاعب التي تقام عليها البطولة في قطر، وكذلك الحضور الجماهيري".

الحضري يتحدث عن حراس منتخب سوريا

وعن أداء حراس سوريا في البطولة قال: "في البداية يجب أن نقول إن عامل التوفيق مهم، ويجب أن يشيد المدرب بالحارس الذي يمتلكه، أيا كان اسمه وهناك حارس مرمى موهوب وآخر مصنوع، لكن التدريب هو أهم شيء بالنسبة لي".

وأضاف: "أنا لا أعرف الحديث بالطريقة العلمية، لا أعرف سوى شيء واحد فقط وهو التدريب، أي حديث عن الطريقة العلمية فأنا لا أفهمه، أنا خضت دورات تدريبية وحصلت على شهادات كثيرة لأطور من نفسي وجميعها من الخارج".

وتابع: "كان لدي 6 حراس مرمى قبل انطلاق البطولة، وعملت معهم حتى اخترت 4 فقط، دائمًا يكون لدي ترتيب بين الحراس، واختيار من يكون رقم 1 شيء يخصني".

وأشار إلى: "جميع الحراس اجتهدوا كثيرًا معي، حتى وصلنا إلى أن أحمد مدنية سيكون الحارس رقم 1، وهذه أول بطولة كأس آسيا يخوضها وهو في سن الـ34 عامًا، والثلاثي الآخر إذا كان حصل على الفرصة كان سيظهر بنفس الشكل، لأننا نعمل من أجل هدف واحد".

الشناوي وابو جبل

حقيقة خلاف الحضري والشناوي

وواصل الحضري: "عندما كنت مدربًا لحراس مرمى منتخب مصر، كان هناك من يحاول للوقيعة بيني أنا والشناوي، وكذلك أبو جبل، وهذا ما حدث مع الثنائي هذه المرة".

وشدد: "أؤكد أن علاقة الشناوي وأبو جبل، على أعلى مستوى، ولا يوجد أي خلاف بينهما، علاقة تنافسية، ومن يقول إن الشناوي تسبب في عدم قدوم أبو جبل للأهلي، فهذا غير صحيح، هناك منافسة وغيرة على المركز، لكن ليس أكثر من ذلك".

وأردف: "في بطولة أمم أفريقيا 2021، حرصت على تجهيز جميع الحراس، تحسبًا لأي ظروف، وعندما أصيب الشناوي كان أبو جبل جاهزًا".

وكشف الحضري: "نصحت مصطفى شوبير من قبل بالخروج إعارة موسم أو اثنين لفريق جماهيري، هذا الأمر كان سيفرق معه كثيرًا".

وأضاف: "تحدثت مع مصطفى شوبير قبل أسبوعين، وقلت له طالما أنت تلعب في النادي الأهلي، فأنت الأفضل داخل القارة، وسوف يكتسب الثقة مع الوقت، وهو يتدرب بشكل مستمر ولعب مباريات مع الأهلي".

واستمر: "لا نستطع الحديث عن محمود الزنفلي في هذا التوقيت، سيدخل في منافسة مع الحراس وطالما هناك منافسة ستجد أن العمل يسير بشكل صحيح".