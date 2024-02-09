تكريم حسن الرداد وايمي سمير غانم من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

تحت شعار «إفريقيا بكل الألوان»، شهد معبد الأقصر، الليلة، انطلاق فعاليات الدورة الـ 13 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، برئاسة السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني، وبدأت مراسم الافتتاح بجولة نهارية من خلال "الذهبيات النيلية" التي تحمل كل نجوم وضيوف المهرجان عبر النيل إلى معبد الأقصر ثم بدأ حفل الافتتاح مع غياب الشمس من داخل المعبد.

وفي المعبد تم استقبال ضيوف المهرجان على الريد كاربت في مدخل المعبد، حيث بدأ توافد النجوم منذ قليل، إلى حفل افتتاح الدورة الثالثة عشر من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ومن أبرز الحضور النجم محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، المخرج الكبير خيري بشارة التي تحمل الدورة الجديدة اسمه، ومن المكرمين النجم حسن الرداد والنجمة إيمي سمير غانم، والفنانة تيسير فهمي، والفنانة سحر رامي، والفنانة البوركينية آيا كيتا يارا، المنتج جابي خوري، والنجم أحمد حاتم.

وكذلك حضر الحفل، المنتج محمد العدل، المخرج عمر عبد العزيز، النجم صبري فواز، المخرج مجدي محمد علي، النجم أحمد فتحي، المخرج عمرو عابدين.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تأسس سنة 2012، بهدف دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة من خلال توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا وخلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الأفريقية في جميع أنواع الأفلام، ومساعدة الفيلم الأفريقي للنفاذ عالمياً.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية