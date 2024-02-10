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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار خطيرة يسببها النوم بالمكياج للبشرة.. تعرفي عليها

أضرار خطيرة يسببها
أضرار خطيرة يسببها النوم بالمكياج للبشرة

النوم بالمكياج قد يتسبب في عدة أضرار خطيرة للبشرة على المدى الطويل، إليك بعض الأضرار التي يمكن أن تحدث، بحسب ما نشره موقع هيلثي:

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أضرار خطيرة يسببها النوم بالمكياج للبشرة

انسداد المسام: عندما تنامين بالمكياج، يمكن للمكياج أن يسد المسام ويمنعها من التنفس بشكل صحي. هذا يزيد من احتمال حدوث حب الشباب وظهور الرؤوس السوداء والبثور.

تهيج البشرة: بقايا المكياج على البشرة قد تسبب تهيجًا وحساسية، خاصة إذا كنت تعاني من بشرة حساسة بالأصل. قد تظهر احمرار وحكة وجفاف في البشرة.

تلف البشرة: بعض المكياج يحتوي على مواد كيميائية وصبغات قد تكون ضارة للبشرة عند استخدامها لفترات طويلة. قد تتسبب في تلف البشرة وتسبب التجاعيد المبكرة وفقدان المرونة.

عدوى العين: إذا كنت تنسى إزالة مكياج العيون قبل النوم، فقد تتعرض لخطر الإصابة بالعدوى. الروج المتبقي على الرموش يمكن أن يسبب التهابات العين والتهاب الملتحمة.

تساقط الرموش: بقايا الماسكارا المتبقية على الرموش أثناء النوم قد تجف وتتسبب في تكسر وتساقط الرموش بشكل أكبر.

تقدم عمر البشرة: النوم بالمكياج يمنع البشرة من الاستفادة من عملية التجديد الطبيعية التي تحدث أثناء النوم. هذا قد يؤدي إلى تقدم مبكر في العمر وظهور علامات التقدم في السن مثل التجاعيد وفقدان الإشراق.

لذا، يُنصح بشدة بإزالة المكياج قبل النوم والحرص على تنظيف البشرة جيدًا، استخدم منتجات مناسبة لإزالة المكياج واتبع روتين تنظيف الوجه اليومي للحفاظ على صحة وجمال البشرة.

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