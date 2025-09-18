الشوربجي: المؤسسات الصحفية القومية ركيزة أساسية لصناعة الصحافة في مصر

أكد المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة حرص الهيئة على تطوير العمل الصحفى والإداري بالمؤسسات الصحفية القومية باعتبارها ركيزة أساسية لصناعة الصحافة ونافذة تنويرية مهمة للمجتمع.

وأوضح المهندس عبدالصادق الشوربجى خلال ترأسه لأعمال لجنة أبحاث الصحافة بالهيئة الوطنية للصحافة بحضور الكاتب الصحفى عمرو الخياط عضو الهيئة الوطنية للصحافة والدكتور سامح محروس عضو الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس اللجنة والمستشار مدحت لاشين المستشار القانونى لرئيس الهيئة أن الهيئة حرصت عبر 7 اجتماعات سابقة شارك فيها ممثلون لكل أطياف العمل الصحفى على الاستماع لرؤى المشاركين فى تطوير الخطاب الصحفى فى إطار جهود وضع خارطة طريق للإعلام المصرى التزاماً بالتكليف الذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية يوم 10 أغسطس الماضى.

وأوضح المهندس عبدالصادق الشوربجى أن الهيئة تولى اهتماما كبيرا بتطوير العنصر البشرى باعتباره عماد العمل الصحفى حيث يجرى تنظيم دورات متخصصة من خلال الهيئة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات فى مجال الذكاء الاصطناعي.. كما يجرى التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال بروتوكول خاص لتدريب 40 صحفيا فى مجال الصحافة الاقتصادية .

وأوضح الشوربجى أن الهيئة تهتم أيضا بالصحافة الاستقصائية ووجه الدعوة لأساتذة الصحافة للمشاركة في تقديم لديهم من خبرات فى هذا المجال للصحفيين من خلال دورات متخصصة .

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن المطلوب فى المرحلة القادمة ربط الصحيفة الورقية بكل أشكال الصحافة الرقمية من خلال ال QR code ،مؤكداً أن الهيئة لا تتردد فى توفير التمويل والدعم المطلوب لخطط التطوير التى تنفذها المؤسسات الصحفية القومية بهدف الوصول إلى صحافة قوية وفاعلة.

وأكد الدكتور سامح محروس عضو الهيئة الوطنية للصحافة أن هذا الاجتماع يأتى بالتكامل مع الجهود التى بذلتها لجنة تطوير المحتوى برئاسة الزميل الاستاذ حمدى رزق عضو الهيئة ورئيس اللجنة، مشيرا إلى ضرورة الاستماع لرؤى أساتذة الصحافة فى الجامعات المصرية المختلفة وبحث ما يمكن تتفيذه من أفكارهم.

حضر الاجتماع نخبة من خبراء واساتذة الصحافة بالجامعات وهم: الدكتورة نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. الدكتورة سماح المحمدي أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة. الدكتور عبدالله زلطة أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة بنها . الدكتورة مى مصطفى أستاذ الصحافة باكاديمية اخبار اليوم. الدكتور حسين ربيع وكيل كلية الإعلام جامعة السويس واستاذ الصحافة المساعد .

كما شارك بالحضور محمد حسن حلمى مدير تحرير الاهرام وعضو اللجنة والدكتور طلعت مصطفى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والدكتور طارق العوضى مساعد رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والأستاذ محمد جمال الكريتى ووائل موسى بجريدة الجمهورية حيث قدم المشاركون اوراقا بحثية بمجالات ومقترحات التطوير المطلوبة .