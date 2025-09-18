قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفيتو الأمريكي يجهض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
طفل يقود سيارة ويعرض أرواح المواطنين للخطر وآخران يجلسان أعلاها بالقليوبية.. فيديو
غياب زعيم الثغر.. هزيمة الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين
توقف الحلقة .. نقل مقدم برنامج 90 دقيقة إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة
البرهان : منفتحون على أي جهود لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان
بعد سرقة الأسورة الملكية.. خبيرة ترميم تسرد كواليس التعامل مع المجوهرات والآثار
مطارا القاهرة والغردقة الدولي يحصدان جائزتين المجلس الدولي في أفريقيا ACI Africa
السفير محمد العرابي: الشعب الإسرائيلي لا بد أن يدفع ثمن غطرسة حكومته.. وبيان الدوحة وحده لا يكفي
ضربة موجعة لتل أبيب: ميناء إيطالي يغلق أبوابه أمام الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام السفارة الإيطالية بجاردن سيتي
ترامب : الولايات المتحدة تعمل على استعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الشوربجي: المؤسسات الصحفية القومية ركيزة أساسية لصناعة الصحافة في مصر

الوطنية للصحافة
الوطنية للصحافة
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أكد المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة حرص الهيئة على تطوير العمل الصحفى والإداري بالمؤسسات الصحفية القومية باعتبارها ركيزة أساسية لصناعة الصحافة  ونافذة تنويرية مهمة للمجتمع. 

وأوضح المهندس عبدالصادق الشوربجى خلال ترأسه لأعمال لجنة أبحاث الصحافة بالهيئة الوطنية للصحافة بحضور الكاتب الصحفى عمرو الخياط عضو الهيئة الوطنية للصحافة والدكتور سامح محروس عضو الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس اللجنة والمستشار مدحت لاشين المستشار القانونى لرئيس الهيئة أن الهيئة حرصت عبر 7 اجتماعات سابقة شارك فيها ممثلون لكل أطياف العمل الصحفى على الاستماع لرؤى المشاركين فى تطوير الخطاب الصحفى فى إطار جهود وضع خارطة طريق للإعلام المصرى التزاماً بالتكليف الذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية يوم 10 أغسطس الماضى.

وأوضح المهندس عبدالصادق الشوربجى أن الهيئة تولى اهتماما كبيرا بتطوير العنصر البشرى باعتباره عماد العمل الصحفى حيث يجرى تنظيم دورات متخصصة من خلال الهيئة وبالتعاون مع وزارة الاتصالات فى مجال الذكاء الاصطناعي.. كما يجرى التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال بروتوكول خاص لتدريب 40 صحفيا فى مجال الصحافة الاقتصادية .

وأوضح الشوربجى أن الهيئة تهتم أيضا بالصحافة الاستقصائية ووجه الدعوة لأساتذة الصحافة للمشاركة في تقديم لديهم من خبرات فى هذا المجال للصحفيين من خلال دورات متخصصة .

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن المطلوب فى المرحلة القادمة ربط الصحيفة الورقية بكل أشكال الصحافة الرقمية من خلال ال  QR code ،مؤكداً أن الهيئة لا تتردد فى توفير التمويل والدعم المطلوب لخطط التطوير التى تنفذها المؤسسات الصحفية القومية بهدف الوصول إلى صحافة قوية وفاعلة.

وأكد الدكتور سامح محروس عضو الهيئة الوطنية للصحافة أن هذا الاجتماع يأتى بالتكامل مع الجهود التى بذلتها لجنة تطوير المحتوى برئاسة الزميل الاستاذ حمدى رزق عضو الهيئة ورئيس اللجنة، مشيرا إلى ضرورة الاستماع لرؤى أساتذة الصحافة فى الجامعات المصرية المختلفة وبحث ما يمكن تتفيذه من أفكارهم. 

حضر الاجتماع نخبة من خبراء واساتذة الصحافة بالجامعات وهم: الدكتورة نجوى كامل أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.  الدكتورة سماح المحمدي أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة.  الدكتور عبدالله زلطة أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة بنها . الدكتورة مى مصطفى أستاذ الصحافة باكاديمية اخبار اليوم.  الدكتور حسين ربيع وكيل كلية الإعلام جامعة السويس واستاذ الصحافة المساعد .
كما شارك بالحضور  محمد حسن حلمى مدير تحرير الاهرام وعضو اللجنة والدكتور طلعت مصطفى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والدكتور طارق العوضى مساعد رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط والأستاذ محمد جمال الكريتى ووائل موسى بجريدة  الجمهورية حيث قدم المشاركون اوراقا بحثية بمجالات ومقترحات التطوير المطلوبة .

عبدالصادق الشوربجى الهيئة الوطنية للصحافة حرص الهيئة على تطوير العمل الصحفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

المتهم

كل ما يحتاج فلوس يطبع.. الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

ترشيحاتنا

الجنديين المقتولين عند جسر الملك حسين

جيش الاحتلال يكشف هوية الجنديين المقتولين عند جسر الملك حسين

ئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

ستارمر يحث ترامب على زيادة الضغط على بوتين مع تصاعد الحرب في أوكرانيا

غزة

جلسة نقاشية بمعهد العالم العربي بباريس حول تداعيات اعتراف فرنسا بدولة فلسطين وماوراء الرمز من حقائق

بالصور

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد