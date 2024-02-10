عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ما هي أفضل طريقة لإزالة المكياج بشكل صحيح؟

طرقًا فعالة لإزالة
طرقًا فعالة لإزالة المكياج


إليك طرقًا فعالة لإزالة المكياج بشكل صحيح:

استخدم منتج إزالة المكياج: اختر منتج إزالة المكياج اللطيف والمناسب لنوع بشرتك. يمكنك استخدام ماء ميسيلار، أو زيت إزالة المكياج، أو منظف للوجه خالٍ من الزيوت. ضع كمية مناسبة على قطعة من القطن أو القرص المنظف وامسح بها الوجه والعينين بلطف.

التركيز على المناطق الحساسة: لإزالة المكياج من العيون، استخدم منتج خاص لإزالة المكياج من العيون أو حل ملحي دافئ على قطعة من القطن وضعها على العين لبضع ثوانٍ لتذوب الماسكارا وتكون أسهل في إزالتها. قومي بتنظيف العيون بلطف دون فرك قوي.

الاهتمام بالشفاه: استخدم مزيل مكياج الشفاه أو زيت جوز الهند لإزالة أحمر الشفاه والمستحضرات الأخرى. قومي بتدليك الشفاه برفق لإزالة اللون والمنتجات.

غسل الوجه: بعد إزالة المكياج بالمنتج المناسب، اغسل وجهك بلطف باستخدام منظف مناسب لنوع بشرتك. قومي بتدليك الوجه برفق لإزالة الشوائب والمكياج المتبقي. اغسل الوجه بالماء الدافئ وجففه بلطف بواسطة منشفة ناعمة.

الترطيب: بعد إزالة المكياج وتنظيف الوجه، قومي بتطبيق مرطب خفيف أو زيت طبيعي على البشرة لترطيبها وتهدئتها.

المهم أن تتبعي هذه الخطوات بلطف ودون فرك قوي لتجنب التهيج والتلف. كما يجب أن تكون منتجات الإزالة مناسبة لنوع بشرتك وخالية من المواد الضارة.

طرق ا فعالة لإزالة المكياج المكياج بشرتك إزالة المكياج منتج إزالة المكياج استخدم منتج خاص لإزالة المكياج المناطق الحساسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باستثناء المدارس| تغيير جديد في خطة تخفيف أحمال الكهرباء.. تطبق يوم الأحد

مفاجأة سارة في 15 فبراير .. بسبب شهر رمضان 2024

شتاء متقلب.. الأرصاد تُعلن عن تغيرات في حالة الطقس

قرار مفاجئ من المدير الفني للزمالك قبل 10 أيام على مواجهة الإسماعيلي

قرار عاجل ضد سارقة الذهب في مصر الجديدة

آلانيا سبور التركي يعلن استعارة هداف منتخب مصر

صرف معاش مارس 2024 بالزيادة الجديدة .. التأمينات «خلية نحل» استعدادا للتنفيذ

وفاة والد أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي

موضوعات متعلقة

علاجات منزلية للتخلص من السيلوليت.. سريعة وسهلة

ماذا يحدث للبشرة عند وضع الكركم على وجهك.. مفاجأة

علاجات طبيعية.. سر غير متوقع وراء تنعيم الشفاة

هل نحتاج إضافة فيتامين C إلى مستحضرات العناية بالبشرة؟

فيتامين C للعناية بالبشرة.. كم مرة يجب عليك استخدامه

3 طرق لاستخدام الكركم وماء الورد للبثور وتجميل البشرة الجافة

رواتب 45 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

عشان تلحقي الشيفت.. 10 نصائح تجميلية توفر وقت الروتين الصباحي

ترشيحاتنا

على المرحاض.. اقضِ حاجتك في أفضل مكان بالعالم .. ما القصة؟

في ذكري ميلاد نعيمة وصفي ..ودعت زوجها بقصيدة مؤثرة وحفيدها فنان شهير

الداخلية توجه رسالة عاجلة لأصحاب السيارات المتروكة في الشوارع

ضياء رشوان يشيد ببيان الرئاسة بعد تصريحات بايدن

أودي تمدد إنتاج R8 حتى نهاية مارس

يوم الرؤية .. حكم صيامه وهل النهي النبوي يتضمن آخر أيام رجب؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فاز بالملايين.. ورقة منسية في السيارة تتسبب في ثراء صاحبها

مقطع فيديو يثير الجدل لراكب يفتح باب طائرة أثناء إقلاعها في كندا

ضجيج غريب وأصوات غامضة.. الأسماك تحاصر بيوت الأمريكيين بالرعب

تجديد على قد الإيد.. طريقة عمل الشاورما بالكبدة

فيديو

تفاصيل جديدة حول زيادة المعاشات وموعد تطبيقه لمستفيدي تكافل وكرامة

نسرين طافش عن فيلم «السيستم»: أُجسد دور بنت معقدة ومهووسة بالأبراج| خاص

«بلادنا كتير.. سامحوني».. محمد رمضان يكشف حقيقة تجاهله لـ فلسطين

هل عاد لياسمين عبد العزيز؟.. أحمد العوضي يفاجئ الجميع بهذا التصرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عفيفي

أحمد عفيفي يكتب: في حضرة الكينج

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: قلق يواجه مستقبل بوينج 737 ماكس حول العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ