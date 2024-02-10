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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السفير حسن هريدي: تصريحات بايدن الأخيرة جولة جديدة تتعلق بالانتخابات

السفير حسن هريدي
السفير حسن هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق

قال السفير حسن هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه بعد الجولة الخامسة لوزير الخارجية الأمريكي بلينكن، والموقف المتعنت من جانب رئيس الحكومة الإسرائيلية بعد مقابلته معه، فسر به الإعلام الأمريكي والغربي عموما أنه رفض من جانب نتنياهو لكل الأطروحات الأمريكية، إلى جانب انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأضاف  السفير حسن هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “cbc”، أنه فى نفس الوقت الذي كان الرئيس بايدن يدلي بتلك التصريحات، كان هناك وفد من كبار المسئولين فى البيت الأبيض يتوجهوا للالتقاء بزعماء الجالية العربية والإسلامية، لأن تلك الجاليات كانت عقدت مؤتمرا صرحت فيه بأنه إذا استمر الرئيس بايدن فى موقفه المؤيد على طول الخط لإسرائيل فى عدوانها على قطاع غزة؛ ستمتنع عن التصويت للحزب الديمقراطي التابع له بادين فى انتخابات الرئاسة المقبلة.

وتابع  السفير حسن هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن هذا الأمر يبلغ أهمية لتلك الانتخابات، لأن الولاية التي تتواجد بها أكبر الجاليات العربية؛ تلقب بـ"الولاية المتأرجحة"، بمعني أنها لا تصوت للديمقراطيين أو الجمهوريين، أي أن أصواتهم في غاية الأهمية، لافتا إلى أن تصريحات بايدن الأخيرة جولة جديدة في الانتخابات.

السفير حسن هريدي وزير الخارجية الامريكي بلينكن الحكومة الإسرائيلية بايدن

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