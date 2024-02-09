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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يهزك الشوق.. ماجد المهندس يشعل حفل مهرجان فبراير الكويت

ماجد المهندس
ماجد المهندس

أحيا الفنان ماجد المهندس، حفل غنائي ساهر له مساء اليوم الجمعة 9 فبراير، على مسرح الأرينا كويت، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت. 

قدم ماجد المهندس، باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (يهزك الشوق، ناقصك شي، جننت قلبي) وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور. 

حفل ماجد المهندس بمهرجان فبراير الكويت 

ماجد المهندس - جننت قلبي 

يشار إلى أن أحدث أغاني ماجد المهندس، هي أغنية “جننت قلبي”، التي طرحها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “ديزر” و"أنغامي" و"سبوتيفاي" للموسيقى، يوم 25 أغسطس 2023. 

أغنية “جننت قلبي” لـ ماجد المهندس، من كلمات وألحان محمد الخانة، توزيع موسيقي سيروس. 

 

ألبوم ماجد المهندس بديت أطيب 

تصدَّرت أغاني ألبوم الفنان ماجد المهندس، تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” بالمملكة العربية السعودية، بعد مرور أسبوع على طرحها. 

واحتلت أغنية “بديت أطيب” (الرئيسية) المرتبة الأولى في تريند “يوتيوب” بالسعودية، وفي المرتبة الثانية أغنية “ودنا بالطيب”. 

ويضم ألبوم ماجد المهندس، 9 أغان، وهي: “بديت أطيب، ودنا بالطيب، تمنيتك، الشتا يسأل، فرصة للتغيير، البارحة عندي، قوس الربابة، الله لا يقطعها عادة، يحن القلب”. 

 

ألبوم بديت أطيب لـ ماجد المهندس 

أغاني الألبوم هي: “تمنيتك" من كلمات الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل وألحان سهم صاحب "حصة الأسد" من الألحان (6 أغاني) في الألبوم، فهو أيضا ملحن أغاني "الله لا يقطعها عادة" من كلمات قوس، و"ودنا بالطيب" كلمات سعد بن جدلان.

و"فرصة للتغير" كلمات نسرين بنت محمد، و"بديت أطيب" التي كتبها الأمير سعود بن عبد الله، و"يحن القلب" كلمات قوس.

أما الأغاني الثلاثة المتبقية في الألبوم، فهي من ألحان أحمد الهرمي، واثنتان منها كلمات أحمد علوي هما "قوس الربابة" و"الشتا يسأل"، والأغنية الأخيرة "البارحة عندي" كلمات الشاعرة ضي، وتولى توزيع الألبوم موسيقيا: سيروس، وبشار سلطان، ومدحت خميس، وخالد عز.

أحدث أغاني ماجد المهندس 

حصد ماجد المهندس، مليونا و25 ألف مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “عود البخور”، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، في منتصف شهر أكتوبر الماضي. 

أغنية “عود البخور” للفنان ماجد المهندس، من أشعار: جموح، ألحان: فايز السعيد، توزيع: نور هاشم، وتريات: هيثم سعدون، صولو عود: صادق جعفر، صولو قانون: حسن فالح، صولو ناي وساكسفون: وسام خصاف، صولو تشيلو: أحمد طه، جيتارات: باسم سعيد، ايقاعات: سمير القطان، هندسة صوت: حسين بركات، مكساج: جاسم محمد، إدارة إنتاج وفيديو آرت: علاء فياض، إشراف عام: علي الخوار.

ماجد المهندس الفنان ماجد المهندس الكويت فبراير الكويت مهرجان فبراير الكويت

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