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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هزت الراي العام العالمي..

جريمة إعدام جماعية.. العثور على جثة صغيرة و5 من أفراد عائلتها

الطفلة هند
الطفلة هند

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه تم العثور صباح اليوم السبت، على جثمان الشهيدة الطفلة هند رجب (6 سنوات) -التي شغلت الراي العام العالمي على مدار الايام الماضية - وخمسة من أفراد عائلتها (خالها بشار حمادة وزوجته وأطفاله الثلاثة)، بعد محاصرة الجيش الإسرائيلي المركبة التي كان تقلهم قبل 12 يوما، في منطقة تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، وإعدامهم بدم بارد.


وذكرت مصادر إعلامية، بأن ذوي الشهيدة عثروا صباح اليوم على جثمانها وجثامين من كانوا في المركبة، التي حوصرت من قبل دبابات الاحتلال في محيط “دوار المالية” بحي تل الهوى، حيث ارتقى على الفور أفراد عائلتها، باستثنائها “ هند” وابنة خالها ليان (14 عاما).


 و جرى توثيق جريمة الاعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحقهم عبر نشر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تسجيلا صوتيا، يسمع فيه صوت الطفلة ليان وهي تحاول إخبار خدمات الإسعاف بما يدور حولها، وتقول: “عمو قاعدين بطخوا علينا، الدبابة جنبنا، إحنا بالسيارة وجنبنا الدبابة”، وبعد ذلك سمع صوت إطلاق وابل من الرصاص بينما كانت ليان تصرخ، لينقطع الاتصال معها بعد ذلك

الجيش الإسرائيلي الهلال الأحمر الفلسطيني

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