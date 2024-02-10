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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة تشارك سانوفي ماراثون الدراجات "القاهرة نظيفة وخضراء"

صدى البلد

شاركت وزارة البيئة فى الماراثون الرياضى للدراجات ، " القاهرة نظيفة و خضراء مع ركوب الدراجات" والذى تنظمه محافظة القاهرة ،ومجموعة شركة سانوفي مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، ،ومعهد سياسة النقل والتنمية ‏(ITDP) ، وذلك بمشاركة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ووفد من السادة المسؤولين رفيعي المستوي ، من  أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال التنقل المستدام وكذلك بمشاركة فريق من مبادرة جو بايك (Go Bike)‏ وعددا من المبادرات الشبابية الأخرى.

وقد أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بالحدث والذى  يساهم في الحفاظ على البيئة والتصدي لآثار التغيرات المناخية من خلال اللجوء إلى استخدام الدراجات كبديل عن السيارات ووسائل النقل الأخرى الملوثة للبيئة في المسافات القصيرة، كما تسعى الوزارة إلى تشجيع استخدام الدراجات كبديل لوسائل النقل التقليدية المستهلكة للوقود، حيث نفذت من خلال مشروع النقل المستدام التابع لها عدد من مسارات الدراجات للتشجيع على استخدامها،   كأدوات مواجهة تلوث الهواء والتغيرات المناخية من خلال تقليل استخدام السيارات وترشيد استهلاك الطاقة.

وأشار الأستاذ محمد مصطفى مدير التوعية والتدريب بالإدارة المركزية لشئون مكتب وزيرة البيئة إلى التعاون البناء مع شركة سانوفى ، والذى أثمر خلال عام ٢٠٢٣ عن توزيع عدد  ١٠٠٠ دراجة من خلال مسابقة " صحتنا من صحة بيئتنا"  ، والتى نظمتها وزارة البيئة مع الشركة ، واستهدفت جميع محافظات الجمهورية،  لافتاً الى استمرار التعاون خلال الفترة القادمة حيث سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من مسابقة " صحتنا من صحة كوكبنا اتحضر للأخضر"  بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ، وتستهدف تلك المرحلة طلبة الجامعات حيث تم تحديد عدد ٧ جامعات مستضيفة ، ومشاركة عدد ٢٠ جامعة ، وسيتم تنفيذ  عدد من الأنشطة الرياضية والتوعوية، وتوزيع عدد (۱۰۰۰) دراجة هوائية على ان يتم  البدء بجامعات اسيوط و اسوان والاقصر وسوهاج وجنوب الوادى ، والوادى الجديد، وستكون جامعة اسيوط  هى الجامعة المستضيفة.

ومن المقرر تنفيذ عدة أنشطة وتشمل  تنفيذ مسابقة ماراثون دراجات تحت شعار " صحتنا من صحة كوكبنا"" لنشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات بمشاركة عدد (٥٠) طالب وطالبة لكل جامعة على مستوى القطاع، كما سيتم تنفيذ مسابقة عمل فيديو توعوي وابحاث في مجالات التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية،  والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة، وايضا تنفيذ مسابقة مشروع في مجال ريادة الأعمال على أن تكون المشروعات تدعم مجال الربط بين الطاقة والمياه والغذاء وكذلك ابتكار تكنولوجيا جديدة تكون أنظف واقدر على إنقاذ الموارد البيئية للحد من التلوث والتدهور البيئى، على ان يتم تصعيد افضل ثلاث مشروعات ريادية، بالإضافة الى تنفيذ ندوة تثقيفية توعوية عن التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية وكذلك المحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة.

ويهدف الماراثون الى تعزيز ثقافة النقل منخفض الكربون ، والتوعية بفوائد ركوب الدراجات بشكل مباشر وعرض دعم  اانقل المستدام فى مصر ،وتشجيع المواطنين على تبني ركوب الدراجات فى التنقل والترفيه كخيار قابل للتطبيق ، وتقدير التحديات التي يواجهها قائدى الدراجات، كما  يهدف الحدث إلى الدعوة  للعمل على  انشاء ممرات آمنة للدراجات وتعزيز مساحات المشاة.  وأيضًا يعد بمثابة فرصة للترويج لمشروع كايرو بايك، والذى يعد أول نظام عام لمشاركة الدراجات في مصر تنفذه مؤسسة دروسوس السويسرية (Drosos‏ ‏Foundation) ، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) ، ومعهد سياسة النقل والتنمية ‏(ITDP) والذي يتم تشغيله عن طريق شركة بدل ‏(Baddel).

وقد انطلقت فعاليات الماراثون من مبني محافظة القاهرة وخلال الجولة قام قائدى الدراجات بتجربة واختبار  عدة امتدادات من ممرات الدراجات التي تم تنفيذها مؤخرًا على بعد ٢ كيلومترات في منطقة وسط البلد.

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