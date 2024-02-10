شعرت بالإحباط.. هند صبري تكشف تفاصيل تنحيها عن منصب سفيرة النوايا الحسنة

كشفت الفنانة هند صبري، تفاصيل تنحيها عن منصب منصب سفيرة النوايا الحسنة للأمم المتحدة، التي اتخذته مؤخرا تضامنًا مع أحداث غزة.

وقالت هند صبري في لقاء مع برنامج ET بالعربي، إنها لم تندم على قرار تنحيها من منصب سفيرة النوايا الحسنة، وأنها شعرت بالاحباط بسبب أحداث غزة، وأن هذا كان إحساس العرب جميعا.

وأكدت هند صبري، أنها لم تتاجر بقضية غزة، وفي نفس الوقت تحترم منظمة الأمم المتحدة التي كانت سفيرة لديها.

هند صبري - بنات ألفة

ترشح فيلم هند صبري “بنات ألفة" أو Four Daughters ضمن قائمة أفضل عمل وثائقي ضمن قوائم ترشيحات الأوسكار لعام 2024 التي أعلنت منذ قليل.

وجاءت قائمة أوسكار أفضل فيلم وثائقي كالتالي:

Bobi Wine: The People's President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

20 Days in Mariupol

وكان المركز الوطني للسينما والصورة قد أعلن، في وقت سابق، عن اختيار فيلم "بنات ألفة" للمنافسة على جائزة أوسكار لمسابقة أفضل فيلم عالمي لفئة الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة والناطقة بغير اللغة الإنجليزية.

الفيلم بطولة النجمة هند صبري ومن إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه وتم تصويره في تونس العام الماضي.

الفيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها ألفة لديها أربع بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

يعود مقدم البرامج الشهير جيمي كيميل لاستضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2024، وهي المرة الثانية على التوالي بعدما تولى المهمة العام الماضي.

جيمي كيميل استضاف حفل الأوسكار 3 مرات سابقة، منها عامي 2017 و2018 ، ويعد من أفضل من تولوا هذه المهمة، إلى جانب إيلين ديجينيرس.

جذب حفل توزيع جوائز الأوسكار العام الماضي الذي استضافه جيمي كيميل وسخر فيه كثيرا من صفة ويل سميث لزميله كريس روك العام الأسبق، حوالي 19 مليون مشاهد متفوقا على حفلي جرامي وإيمي، كما حصل على تقييمات عالية.