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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جابي خوري: "الحريفة" لم يحقق نجاحا بالخارج لأنه مصري جدا

مهرجان الأقصر للسينما
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أقيمت اليوم ندوة تكريم للمنتج جابي خوري بمهرجان الأقصر للسينما الافريقية في دورته ال13 برئاسة سيد فؤاد.

تحدث جابي عن اهمية التوزيع الخارجي وصناعة افلام تتناسب مع السوق المصرية والوطن العربي وضرب مثل بفيلم الحريفة وقال:" الفيلم حقق نجاح كبير في مصر ولكن في السوق الخارجي لم يحقق وحينما حللنا هذا الامر خصوصا ان الفيلم رائع قيل لنا ان الفيلم شديد المصرية.

 

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

اختتم مهرجان الاقصر للسينما الافريقية خفل افتتاح دورتة الــ13 بتكريم المخرج الكبير خيري بشارة الذي تحمل الدورة اسمه.

وتسلم بشارة درع التكريم من النجم محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان.

وفي كلمته قال: "اريد ان اتذكر اسماء كثيرة، عبد الفتاح رياض، عبد الوارث عسر، علي الزرقاني، جلال الشرقاوي، شفيق شامية، صلاح التهامي، صلاح ابوسيف، يوسف شاهين، سعد نديم، عباس كامل، توفيق صالح، علي محرز، جمال الصاوي، ممدوح مصطفى، حسين القلا، سامي العدل."

واضاف "ان هذا تكريم لداود عبد السيد وعلي بدرخان ومحمد خان وعاطف الطيب ورأفت الميهي."

الأقصر مهرجان الأقصر مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية سيد فؤاد فيلم الحريفة

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