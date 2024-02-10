مجتمع بلا عنف.. مبادرة شبابية بمطروح لنبذ العنف والحد من الجرائم

نظمت مجموعة من النشء والشباب من خريجي برنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية بمطروح ، مبادرة لخدمة مجتمعهم المحيط، بعنوان "مجتمع بلا عنف"، من خلال قيامهم بعمل ندوات وورش عمل تفاعلية للتوعية بأخطار العنف بكافة أشكاله، تحدثوا فيها عن أسباب العنف وأشكاله وأنواعه وكيفية التخلص منه.

كما قام أعضاء البرنامج بالتعاون والتشبيك مع مبادرة "السفير الأخضر" وذلك من خلال زراعة النباتات بمياه التكييفات وفلاتر المياه، مع عمل حملات وندوات توعوية بضرورة الحد من استهلاك المياه، وكيفية الاستخدام الأمثل لكل نقطة ماء.

واستهدف البرنامج تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد وصنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم رافعين شعار انطلقوا في رحلة التغيير والابتكار مع "نتشارك"، وإعداد كوادر فاعلة بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من النشء والشباب.

وتأتي استراتيجية البرنامج نحو تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية، منبثقة من المبادرات التالية "تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف، تعزيز المشاركة المجتمعية، دعم الوافدين، ما بعد Cop27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة.

جدير بالذكر أن برنامج" نتشارك "للمبادرات المجتمعية، الذي نفذته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، وتم تنفيذه بمحافظة مطروح على مدار شهر يناير الماضي، بإجمالي ٨ ورش تدريبية، كل ورشة تدريبية استمرت فعالياتها لمدة أربع أيام متواصلة، وقاموا خلالها بورش ونقاشات تفاعلية حول مختلف الأفكار والمبادرات التي يطمحون في تنفيذها على أرض الواقع.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتوجيهات إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وراندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب، والدكتور وليد عبد العزيز رفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، وتحت إشراف إسلام السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.