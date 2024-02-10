تعليم مطروح: تصعيد 4 مشروعات بحثية للمشاركة بمعرض العلوم والهندسة بمكتبة الإسكندرية

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عن تصعيد أربع مشروعات بحثية علمية أعدها عشرين طالبا من نوابغ المدرسة النووية بالضبعة.



وهنأ شحاتة الطلاب النوابغ الذين أعدوا الأربع مشروعات بحثية التي اشتملت موضوعات الأنظمة المبرمجة والسلاح الكهرومغناطيسي وسبل استخدام الطاقة الشمسية لإزالة التلوث الإشعاعي، مضيفا أن تلك المشاريع العلمية ستشارك في المعرض الجمهوري التابع لمعرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والتكنولوجيا ٢٠٢٤ والمقرر إقامته خلال الفترة من الثامن من مارس المقبل ولمدة ٣ أيام حتى العاشر من الشهر ذاته.

وأشاد وكيل الوزارة بالمشروعات البحثية المبتكرة للطلاب مشيرا إلى أنهم كوادر طلابية متميزة يفتخر بهم تعليم مطروح ونموذجا مضيئا يحتذي به لأبنائنا الطلاب في الجد والاجتهاد والبحث والحرص على طلب العلم.

وأشار إلى أن تعليم مطروح حريص على تقديم كافة سبل الدعم والتشجيع اللازم للنوابغ والمبتكرين من طلاب المدارس وتوفير الأجواء المناسبة اللازمة لتنمية قدراتهم ومواهبهم وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وفي ضوء تكليفات القيادة السياسية بتشجيع البحث العلمي إيمانا من الدولة بأهميته وأن تطور الأمم وتقدمها لا يتحقق إلا بالاهتمام بالبحث العلمي.