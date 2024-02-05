عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«مشروعي من بيئتي» .. نشاط تعليمي لنشر الوعي بمطروح الأزهرية

تنفيذ تدريبات بازهر
تنفيذ تدريبات بازهر مطروح

اعلنت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ توجيه الدراسات الاجتماعية لنشاط تعليمي وتثقيفي، لتلاميذ المرحلة الابتدائية، «نماذج محاكاة» لعدد من المشاريع التنموية، تهتم بالبيئة والحفاظ عليها، من خلال استغلال مواردها الطبيعية، بدءاً من غدا الثلاثاء 6/2 حتي الخميس 8/2/20240، بمقر معهد الدكتور عبد الحليم محمود.

فرق طوارئ مرسي مطروح تواصل جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار.. صور

صحة مطروح: نسبة تنفيذ الأعمال بمستشفى سيوة تخطت الـ90%

وأوضحت  أمل السباعي، معلم أول دراسات اجتماعية، ومسئول النشاط، أن الهدف من النشاط هو نشر الوعي البيئي لدي التلاميذ، وغرس مفهوم الحفاظ على البيئة وحمايتها، كذلك تنمية مهاراتهم وتوليد الأفكار الإبداعية، وتقييم الأثر البيئي، واكتشاف المواهب العلمية، من خلال استغلال موارد البيئة المحيطة بالمحافظة مثل «طاقة الرياح والشمس والطاقة الكهرومائية»، في تنفيذ عدد من المشاريع للطاقة النظيفة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والمياه، لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت ، الي تنفيذ زيارة ميدانية في نهاية النشاط إلى أحد المشروعات التنموية التي تعمل بالطاقة النظيفة بالمحافظة، كنموذج عملي توضيحي للتلاميذ.

ومن جانبه أكد فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس المنطقة الأزهرية، علي دعمه الكامل لكافة الأنشطة الطلابية، والأفكار المنتجة الإبداعية، وتشجيعهم على المشاركة في صناعه المستقبل وبناء مجتمع أكثر تحفيزًا وتقدمًا.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات ازهر مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«نزل تحت الـ50»|انهيار الدولار في السوق السوداء.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

وفاة نائبة بمجلس النواب وإصابة 5 آخرين في تصادم بصحراوي المنيا

«نزل 600 جنيه رسميًا»|زلزال يضرب أسعار الذهب في مصر بعد تراجع الدولار

مصري يحجز غرفة في فندق هولندي وبعد سفره وجد مفاجأة صادمة بالمكان|شاهد

جدول تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان بالمحافظات .. ساعة أم ساعتان؟

8 درجات كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وأمطار على هذه المناطق

الرذيلة بالفلوس .. جريمة أخلاقية في سوهاج

ترشيحاتنا

خبر سعيد للمسنين بشأن المعاشات | هل تطبق الزيادة الجديدة قبل رمضان؟

نزلوهم يزقوا البوكس.. موقف غريب مع مساجين هنود بعد تعطل سيارة الشرطة

التفاصيل الكاملة لـ وفاة أمنية رجب نائبة البرلمان في حادث تصادم بالمنيا

قرار عاجل لـ البرلمان الليبي بسبب أزمة المياه الجوفية في زليتن

هل يدير نادي زد الكرة المصرية؟.. رد مفاجئ من اتحاد الكرة

التحفظ على سائق تريلا اصطدمت بكوبري مشاة في ميدان لبنان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ.. جورجينا تستعرض جمالها بفيديو جديد

رافقته زوجته.. فنان عربي وحيد يفوز بجائزة بحفل الجرامي

بدون زيت.. طبيبة تقدم طريقة عمل البانيه والبطاطس بطريقة الايرفراير

تقي من سرطان القولون.. طبيبة تفجر مفاجأة عن الألياف البيضاء باليوسفي

فيديو

إحنا ورانا غير الكلام.. طارق صبري يعلق لأول مرة على انفصاله عن شيري عادل

ظهور كائنات سوداء غامضة في المحيط الهادي.. فما هي؟

جلس بجواره ولم ينظر إليه.. شاهد كيف تجاهل الرئيس الروسي "نتنياهو"| فيديو

سعرها 56 ألف جنيه… أغلى ليمونة في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

محمود أبو حبيب

محمود أبو حبيب يكتب: معرض الكتاب بوابة إلى هوية حضارية وثقافية.. هل نحسن استخدامها؟

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي (٤) #اليوم_العالمي_للسرطان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

اﻟﻤﺰﻳﺪ