«مشروعي من بيئتي» .. نشاط تعليمي لنشر الوعي بمطروح الأزهرية

اعلنت منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ توجيه الدراسات الاجتماعية لنشاط تعليمي وتثقيفي، لتلاميذ المرحلة الابتدائية، «نماذج محاكاة» لعدد من المشاريع التنموية، تهتم بالبيئة والحفاظ عليها، من خلال استغلال مواردها الطبيعية، بدءاً من غدا الثلاثاء 6/2 حتي الخميس 8/2/20240، بمقر معهد الدكتور عبد الحليم محمود.

وأوضحت أمل السباعي، معلم أول دراسات اجتماعية، ومسئول النشاط، أن الهدف من النشاط هو نشر الوعي البيئي لدي التلاميذ، وغرس مفهوم الحفاظ على البيئة وحمايتها، كذلك تنمية مهاراتهم وتوليد الأفكار الإبداعية، وتقييم الأثر البيئي، واكتشاف المواهب العلمية، من خلال استغلال موارد البيئة المحيطة بالمحافظة مثل «طاقة الرياح والشمس والطاقة الكهرومائية»، في تنفيذ عدد من المشاريع للطاقة النظيفة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والمياه، لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت ، الي تنفيذ زيارة ميدانية في نهاية النشاط إلى أحد المشروعات التنموية التي تعمل بالطاقة النظيفة بالمحافظة، كنموذج عملي توضيحي للتلاميذ.

ومن جانبه أكد فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس المنطقة الأزهرية، علي دعمه الكامل لكافة الأنشطة الطلابية، والأفكار المنتجة الإبداعية، وتشجيعهم على المشاركة في صناعه المستقبل وبناء مجتمع أكثر تحفيزًا وتقدمًا.