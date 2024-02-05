مدير صحة مطروح يتابع الالتزام بالاستراتيجية القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح مستشفى مطروح العام لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية ومدي توفر الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث .

بدأ "سالم" جولته بالمرور على قسم الحضانات بالمستشفى لمتابعة الحالة الصحية للأطفال المرضى وتم التأكد من تواجد الأطقم الطبية علي رأس العمل، مشدداً علي العاملين ضرورة الالتزام بأماكن العمل المنوط بهم والالتزام بجداول التشغيل.

كما تم مناظرة جميع ملفات المرضي بالقسم من خلال اللجنة المرافقة .

وحرص "سالم" علي متابعة الاجراءات التمريضية واجراءات التسليم والتسلم والعناية التمريضية اللصيقة للأطفال المرضي بالحضانات والالتزام بالتسجيل الطبى.

كما تم التشديد علي أهمية الالتزام بمعايير مكافحة العدوي وكذلك الالتزام بالاستراتيجية القومية لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة خلال المؤتمر الوطني الأول لتنفيذ الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات.

و نوه بأهمية الالتزام بترشيد استهلاك المضادات الحيوية و مدى النفع العائد على المواطن من الالتزام بها وكذلك مردودها على الدولة ككل.

وتفقدت اللجنة قسم الباطنة لمتابعة الحالة الصحية للمرضى والمرور علي غرف تجهيز وتحضير العلاج بقسم الباطنة متابعة الالتزام بمعايير مكافحة العدوي ومشددة علي الالتزام بتعليمات الطبيب المعالج واوقات العلاج .

وحرص "سالم" علي عقد جلسة نقاشية مع الأطباء واعضاء هيئة التمريض العاملين بقسم الحضانة مشددا علي ضرورة العناية بالأطفال المبتسرين وتقديم خدمة طبية تليق بأهالي مطروح وبحث ودراسة جميع الاقتراحات وتذليل المعوقات حرصا منه على تقديم كافة اوجه الرعاية الطبية لاهالي مطروح ورفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة من خلال مستشفيات المديرية .

كما استمع لبعض مرافقي الحالات اثناء المرور للإطمئنان علي الخدمة الطبية المقدمة وأكد علي توفير كافة اوجه الرعاية الطبية لهم وفقاً وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وأكد وكيل وزارة الصحة أن الجولات مستمرة علي كافة المنشآت الصحية وانه تم تشكيل عدة فرق تحت اشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل منافذ تقديم الخدمة بالمحافظة .

رافق وكيل وزارة الصحة أثناء المرور الدكتورة حنان سمير عضو ادارة الطب العلاجي والدكتورة ليلى صلاح مدير ادارة المستشفيات والدكتورة بسنت فايز عضو ادارة الطب العلاجي والدكتورة مروة مصطفي منسق الاستيراتيجية الوطنية لترشيد استهلاك مضادات الميكروبات والدكتورة مروة فهيد وكيل المستشفى وزكية رشوان مدير ادارة التمريض ومحمد الطليمي مشرف الطوارئ و عاصم النحاس المسئول الاعلامى للمديرية .