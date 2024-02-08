حملات مكثفة على الأسواق بمطروح

أكد محمد أنور مدير عام إدارة السياحة بمطروح تم تنظيم حملة تفتيش ومتابعة على عدد من المحال والمطاعم ومعاينة المعروض من السلع الغذائية والاطمئنان على مدى سلامتها حرصا على سلامة وأراوح المواطنين وعدم وجود أي تجاوزات.

وأضاف أن الحملة أسفرت عن تحرير ٩ محاضر نظافة و عدم استكمال الشهادات الصحية، كما تم تحرير ٦ إنذارات.. مخالفات عقود عمل شهادات صحية و بيئية وتجديد الرخصة و التأمين على العمال.

وأشار إلى أنه تم إعدام ٥٠ كيلو جرام بالإضافة إلى ٢٠لتر زيت ومواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمى.



وأوضح مدير عام إدارة السياحة رئيس لجنة التفتيش أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة وتكثيف الحملات، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية من مديرية التموين والصحة ومجلس مدينة مرسي مطروح.