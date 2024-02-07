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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير مرسى مطروح يتفقد أعمال تطوير شوارع المدينة

سكرتير عام مطروح
سكرتير عام مطروح خلال تفقد مدينة مرسي مطروح

 
تفقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام  محافظة مطروح اليوم الأربعاء الأعمال الجارية في توسعة وتطوير الطريق عند منطقة الكيلو ٤ .

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حيث وجة  بتواجد  ممثلى جميع مسؤلي الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية المعنية من مجلس مدينة مرسي مطروح وشركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف والصحي  والغاز والتليفونات وغيرها خلال تنفيذ الأعمال والتنسيق فيما بينهما لتذليل أى عقبات كما وجه   لإدارة مرور مطروح بتيسير الحركة مع وضع الإشارات والإرشادات المرورية بالتحويلات المرورية على طول منطقة الأعمال  بالطريق، سواء بالطريق الرئيسي أو الحارات البطيئة ،وعلامات تحذيرية بأماكن الحفر وغرف التفتيش الخاصة بتجميع كابلات ومواسير البنية التحتية حرصا على سلامة المواطنين والسيارات وتيسير حركة السير.
وأشار إلى متابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لأعمال   توسعة مدخل مدينة مرسي مطروح امتداداً من الكيلو ٨ بالطريق الدولى الساحلى مطروح اسكندرية إلى داخل المدينة  استكمالاً لأعمال  التطوير وتوسعة الطريق  لتيسير حركة السيارات والتى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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