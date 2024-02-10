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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيصل الرواس رئيسا لاتحاد الغرف الخليجية في دورته الثالثة والعشرين

الشيخ فيصل الرواس
الشيخ فيصل الرواس

انتقلت رئاسة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، رسمياً، من اتحاد الغرف السعودية إلى غرفة تجارة وصناعة عمان، حيث يبدأ مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية اليوم السبت دورته الثالثة والعشرين (23) برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي نائبا أول للرئيس، ورئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني نائبا ثاني.

وبين الشيخ فيصل الرواس بهذه المناسبة أن هناك مشروعات تستحق أن تحظى باهتمام من قبل الاتحاد والغرف الأعضاء باعتبار أنها تصب في تحقيق التكامل الاقتصادي، وتدفع بالاتحاد إلى آفاق جديدة لبلوغ الهدف المنشود بمجلس التعاون الخليجي.

وأشار الرواس الى أهمية المرحلة الحالية للاتحاد والمستقبلية في المبادرة إلى مضاعفة الجهود للدفع بمسيرة الاتحاد التي انطلقت في مطلع عام 1979م، لتعزيز دور الاتحاد انسجاما مع الآمال المعقودة على الغرف التجارية الخليجية من قادة وشعوب وقطاع الخاص الخليجي ولتحقيق رؤيته في تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولا إلى وحدتها الاقتصادية.

بدوره بارك مجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية انتقال رئاسة الاتحاد من اتحاد الغرف السعودية إلى غرفة تجارة وصناعة عمان مبديا عميق الشكر والتقدير إلى رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، على ما حققه من إنجازات خلال فترة الدورة الماضية والتي توجت بالعديد من الخطوات المهمة والنجاحات التي ساهمت في دعم مسيرة عمل الاتحاد لخدمة القطاع الخاص الخليجي .

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