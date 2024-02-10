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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أسما إبراهيم تعود بـ "حبر سري " في رمضان 2024

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

تستعد الإعلامية أسما إبراهيم لتصوير الموسم الثامن من برنامج حبر سري والذي سيكون موسم " رمضان 2024 " وذلك بعد تعاقدها مع قناة القاهرة والناس لتنافس بة في موسم برامج رمضان المقبل .

ويكون الموسم الثالث علي التوالي للبرنامج في شهر رمضان بعدما حقق نجاح كبير ونسبة مشاهده عالية وحصل العام الماضي علي افضل برنامج فني في رمضان في العديد من الاستفتاءات.

ومن المقرر ان يحمل الموسم الجديد من البرنامج العديد من المفاجأت وتغير عدد كبير من فقرات البرنامج التي ستكون مفاجأة للجماهير .

ومن المقرر ان يتم استضافة عدد كبير من المشاهير في مصر والوطن العربي علي مدار 30 حلقة طوال شهر رمضان .

البرنامج تقدمة الإعلامية أسما إبراهيم ومن إخراج ميلاد ابي رعد.

 

أسما إبراهيم

وحلت المخرجة ‏إيناس الدغيدي ضيفة على برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم على قناة “القاهرة والناس” يومي الخميس والجمعة في تمام العاشرة مساء.

وفى رسالة قوية بعد الأزمة التى تسببت فيها المخرجة إيناس الدغيدي، بتصريحاتها حول زواجها من المؤلف تامر حبيب؛ أكدت أنه لا أحد يستطع أن يتسبب فى الوقيعة بينها وبين تامر حبيب.

وكتبت إيناس الدغيدي، على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور الشهير “إنستجرام”: “إلى كل من أراد أن يصطاد فى الماء العكر من أهل الشر؛ أقول لهم: لن توقعوا بيني وبين أصدقائي الغاليين، ولن تنالوا من الفن وأهل الفن، نحن وسط مترابط وقوي بإبداعاتنا وتاريخنا، موتوا بغيظكم”.

وكشفت إيناس الدغيدي، عن حقيقة عرضها الزواج على المؤلف تامر حبيب بعد أزمة ارتدائه الحلق، التى أثارت جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا.

وقالت إيناس الدغيدى، فى ندوة “صدى “البلد”: عرض الزواج من تامر حبيب كان مجرد هزار، وجاء ذلك بعد أزمته التى اشتعلت بعد ارتدائه حلق، لكن الأمر برمته كان مجرد هزار بيني وبينه، وهو من المؤلفين المتميزين، وله عديد من الأعمال الفنية المميزة والناجحة”.

ووضعت المخرجة إيناس الدغيدي، حدا لكل الشائعات التي طالتها بشأن علاقتها بالفنان محمود عبد العزيز وحقيقة طلبه الزواج منها، كما كشفت عن حقيقة عرض الزواج منها من جانب عدد من النجوم.

أسما إبراهيم الإعلامية أسما ابراهيم حبر سري برنلمج حبر سري أخبار أسما إبراهيم

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