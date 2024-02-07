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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جثمان الشاعر الراحل مجدى نجيب يصل إلى مسجد السيدة نفيسة

مجدى نجيب
مجدى نجيب

وصل منذ قليل جثمان الشاعر الراحل مجدى نجيب إلى مسجد السيدة نفيسة لاقامة صلاة الجنازة وبعدها تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير. 

توفى الشاعر الغنائي مجدى نجيب بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 88 عاما حيث قدم العديد من الأعمال الغنائية الشهيرة وتعاون مع الكثير من النجوم والمبدعين.

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مجدى نجيب

جاء رحيل مجدى نجيب بعد 9 أشهر من وفاة ابنه ياسر الذى يعد الابن الوحيد له ومنذ هذه اللحظة ساءت الحالة النفسية للشاعر مجدى نجيب وتعرض لأزمة صحية شديدة.

كان مجدى نجيب يعاني من أزمة صحية حيث تعرض الى انسداد فى الشرايين وتم تسليك الشرايين ولكن بعدها تعرض الى كسر فى منطقة الحوض بسبب سقوطه فى المستشفى وتم تركيب مفصل بديل.

وقررت أسرة الشاعر الراحل مجدى نجيب اقامة مراسم تشييع الجنازة اليوم بعد صلاة العصر بمسجد السيدة نفسية

وأعلن الفنان شريف إدريس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن رحيل الشاعر مجدى نجيب.

وكتب شريف إدريس: وداعًا الشاعر الغنائي الكبير مجدي نجيب، شبابيك الدنيا كلها شبابيك والسهر والحكاية والحواديت كلها دايرة عليك والكلام كم كان عليك واللي كان خايف عليك انتهى من بين ايديك دي عنيك شبابيك والدنيا كلها شبابيك.

الشاعر  مجدي نجيب من رواد شعر العامية المصري، والفن التشكيلي، إلى جانب كونه من كبار شعراء الأغنية المصرية، وغنى من كلماته نخبة من أهم المطربين والمطربات، ومنهم عبد الحليم حافظ، وشادية، وفايزة احمد، و شهرزاد، و هاني شاكر، وعماد عبد الحليم، ومحمد منير، وغيرهم.

وتوفي ابن الشاعر مجدي نجيب، بعد إصابته بأزمة قلبية في مايو الماضي، وتسببت هذه الأزمة في تدهور حالته ودخوله في حالة حزن شديدة.

وكتب مجدي نجيب عددا من الأغاني للكينج محمد منير أبرزها شبابيك، ممكن، ليلى، حواديت، من أول لمسة، وأغنية قولوا لعين الشمس للفنانة شادية، وكامل الأوصاف للراحل عبد الحليم حافظ. 

الشاعر مجدى نجيب محمد منير مجدى نجيب مسجد السيدة نفسية أغانى مجدى نجيب

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