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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الإسكندرية يستقبل وفد الأزهر الشريف لتوعية شباب الجامعات بمخاطر المخدرات

وفد الأزهر الشريف
وفد الأزهر الشريف بالإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم بمكتبه، وفد الأزهر الشريف المعني بتنفيذ المنتدى الرابع للكوادر الطلابية بجامعة الأزهر تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات" والذي يهدف إلى توعية شباب الجامعات بمخاطر المخدرات.

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جاء ذلك بحضور؛ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف، والدكتور محمد الهواري الأمين العام المساعد للأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري وفرع البنات، والأستاذ محمد عبد الخالق أمين عام جامعة الأزهر الشريف، والدكتور عبد العزيز أبو خزيمة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالإسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل رئيس لجنة الفتوى وأمين بيت العائلة بالإسكندرية.

وخلال اللقاء، رحب المحافظ بوفد الأزهر الشريف، مؤكدًا على الدور المؤثر والفعال الذي يقوم به الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في توعية الشباب بمخاطر المخدرات وحثهم على اتباع تعالم الدين الإسلامي السمحة.

كما وجه المحافظ الشكر لكافة الجهود التي تُبذل في مواجهة الإدمان على مستوى الدولة والجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن هذه المنتديات تسهم في بناء جيل صحيح سليم بعيد عن جميع الأخطار التي تهدد المجتمع، وأن هذه الخطوات التي تنتهجها جامعة الأزهر في تأهيل الكوادر الطلابية لمواجهة الإدمان هي امتداد لما تقوم به الدولة في هذا الشأن.

كما أشار الشريف إلى أن هذا المنتدى ينطلق من توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية في توعية الشباب بمخاطر الإدمان؛ من خلال تضافر الجهود بين الجامعات وصندوق مكافحة الإدمان، وأن هذا اللقاء الطلابي يستهدف توجيه القادة من الطلاب لنقل المعارف التي يتلقونها لغيرهم.

ومن جانبهم أوضح أعضاء الوفد، أن الأزهر الشريف يحرص دائمًا على تنبيه وتوعية الشباب بمخاطر الإدمان، حيث أجمع الفقهاء على تحريم تجارة المخدرات وتعاطيها؛ لما فيها من ضرر على الأفراد والمجتمع، وأكد أعضاء الوفد أنه تم تنفيذ المنتدى أمس بكلية الدراسات الإسلامية بنات، بالإضافة إلى أنه سيتم عقد محاضرة اليوم بمكتبة الإسكندرية لتوعية الشباب بمخاطر الإدمان والأثر السيئ الذي تلحقه المخدرات بالفرد و المجتمع.

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