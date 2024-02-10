أخبار التعليم.. تنبيه: تسليم استمارات الثانوية العامة 2024 للمدارس| غدا.. قرار عاجل بتسجيل الغياب وتفعيل لائحة الانضباط بجميع المدارس خلال الترم الثاني

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية..

تنبيه من التعليم.. تسليم استمارات الثانوية العامة 2024 للمدارس |غداً



أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تنبيها عاجلا لجميع طلاب الثانوية العامة 2024 ، شددت خلاله أنه على الطلاب تسليم استمارة الثانوية العامة 2024 الإلكترونية للمدارس بداية من غد الأحد الموافق ١١-٢-٢٠٢٤.

قرار عاجل بتسجيل الغياب وتفعيل لائحة الانضباط بجميع المدارس خلال الترم الثاني

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لجميع مدارس الجمهورية ، مع بدء الترم الثاني 2024 في المدارس .

افتتاح المركز الوطني لبيانات نزع السلاح والدورة التدريبية للتفتيش الموقعي لأسلحة الدمار



يستضيف المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية الدورة التعريفية الإقليمية السادسة والعشرين للتفتيش الموقعي لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية وانشاء مبنى مركز البيانات المصري الجديد.

البحوث الفلكية : غدا غرة شهر شعبان



أعلن الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء ، أن غرة شهر شعبـان 1445هـ فلكياً غداً الأحد 11-2-2024م. وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء في بيان رسمي له.

انتظام الدراسة في أول أيام التيرم الثاني بالجامعات وبدء إعلان جداول المحاضرات



انطلق اليوم الفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد المصرية، الذي يبدأ 10 فبراير الجاري، في ظل توجيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات عددا من التوجيهات العامة للكليات قبل بدء الدراسة. وأكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات أن الدراسة انتظمت في مختلف الكليات وفقاً للقواعد والضوابط.