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رئيس التحرير
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برلمان

قيادي بالوفد: إدعاءات أمريكا بشأن موقف مصر من القضية الفلسطينية تستهدف إبعادها

أحمد رائف، مساعد
أحمد رائف، مساعد رئيس حزب الوفد لتنمية الصعيد

وصف أحمد رائف، مساعد رئيس حزب الوفد لتنمية الصعيد، إدعاءات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن رفض مصر فتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لوصولها لقطاع غزة بـ"الكاذبة"، قائلا: الولايات المتحدة تريد أن تضغط على مصر بشدة من أجل تنفيذ مخططات جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، من خلال إلقاء التهم والادعاءات التي تستهدف إبعاد مصر عن مسار الدفاع عن القضية الفلسطينية وتشويه كافة الجهود المضنية التي تقوم بها مصر على المستوى العربي والإقليمي والدولي بشأن حشد الدعم الكامل للشعب الفلسطيني والتنديد بضرورة وقف الحرب في غزة وكذلك وقف إطلاق النار بشكل مستدام وفوري.

وأكد رائف، في بيان له، أن البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية المصرية، جاء شارحا وردا قاطعاً على كل هذه الادعاءات مستعرضا كافة الجهود التي بذلتها مصر في إقناع الجانب الإسرائيلي والأمريكي بضرورة فتح معبر رفح لإنفاذ المساعدات لقطاع غزة لإنقاذ الأهالي، وباتت مصر تكثف اتصالاتها وتحركاتها سريعا من أجل الضغط بسرعة لفتح المعبر ودخول المساعدات بكميات كبيرة لإسعاف المرضى والمصابين في المستشفيات في القطاع.

ولفت أن مصر لا تحتاج لدلالات مستمرة للتأكيد على موقفها الداعم والثبات تجاه القضية الفلسطينية ومساندة أشقائها في الحرب الشنيعة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفضها لتنفيذ أي مخططات شيطانية خبيثة تستهدف تصفية القضية وتهجير سكان غزة، لافتا أن مصر ستظل صامدة ومستميتة على حق أشقائها حتى ينالوا حقوقهم كاملة.

وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد لتنمية الصعيد، أن الدولة المصرية تتعامل بدبلوماسية رشيدة وحكمة وإرادة سياسية تستهدف الحفاظ على علاقاتها مع كافة الأطراف برؤية وموقف أصيل يؤكد أحقية الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وتجريم ومحاسبة اسرائيل على ما اقترفته من جرائم حرب بشعة في حق الإنسانية.

معبر رفح الرئيس الأمريكي جو بايدن قطاع غزة المساعدات الانسانية جيش الاحتلال الإسرائيلي

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