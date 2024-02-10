عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل عائلة أوكرانية في هجوم بطائرة بدون طيار روسية بـ خاركيف

خاركيف
خاركيف

قال مسئولون، اليوم السبت، إن زوجين أوكرانيين وأطفالهما الثلاثة الصغار قتلوا في حريق بعد هجوم بطائرة روسية بدون طيار على مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد، أصاب مستودعا للنفط، مما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بمنازل سكنية.


كما قُتل زوجان مسنان يعيشان في نفس الشارع الذي تعيش فيه الأسرة، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين في المدينة.


وقال أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، إن الطائرات بدون طيار شنت هجوما في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما تسبب في عدة حرائق كبيرة، وأحرق ما لا يقل عن 15 منزلا سكنيا في شرق خاركيف.

وقالت الأسرة المكونة من خمسة أشخاص قتلوا في أحد المنازل في شارع كوتيلنيا في الجزء الشرقي من المدينة سيرهي بولفينوف، رئيس قسم التحقيق بالشرطة الوطنية في المنطقة.
وقال بولفينوف، الذي كان يتحدث للصحفيين في الشارع الذي احترق، إن أعمار الأطفال 7 و4 و10 أشهر.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية ومجموعات متنقلة من صيادي الطائرات بدون طيار أسقطت 23 من أصل 31 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا، والتي كانت تستهدف منطقة خاركيف وكذلك منطقة أوديسا في الجنوب.

وقال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا، إن الهجوم بطائرة بدون طيار أدى إلى إصابة أربعة أشخاص وألحق أضرارًا بمنشآت صناعية وسيارات وبعض البنية التحتية للموانئ.


وفي خاركيف، قال سينيهوبوف إن عدة طائرات بدون طيار ضربت مستودع النفط مما تسبب في تسرب الوقود. وعمل رجال الإطفاء والإنقاذ طوال الليل على إطفاء الحرائق وإزالة الأنقاض.


وقال سينيهوبوف أيضًا إن طائرات روسية بدون طيار ضربت مطعمًا في بلدة فيليكي بيرلوك الصغيرة، على بعد حوالي 100 كيلومتر من خاركيف. ولم يبلغ عن سقوط ضحايا هناك.

ولم ترد روسيا على الفور على طلب للتعليق. وقالت موسكو إن قواتها لا تستهدف عمدا مواقع مدنية.
وتتعرض خاركيف لهجوم منتظم منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، وكانت هدفًا متكررًا للهجمات الروسية في الأسابيع الأخيرة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا: عثرنا علي جثة أختي

4 بنوك ترفع سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل واعرف فلوسك هترجع كام

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

بعد قرار رفع الأجور| موعد زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص

موضوعات متعلقة

الولايات المتحدة تشيد بجهود مصر في تقديم المساعدات لغزة

بسبب حرب غزة.. تجار الحشيش في المغرب يقاطعون الزبائن الإسرائيليين

سجن مغلق.. تحذيرات من تفجر حمام دم في رفح.. تفاصيل

معاريف العبرية: حماس هي الحاكم الفعلي لـ غزة ونتنياهو يعيش في الخيال

الصين تحدد قاعدة تسعير خدمات تثبيت الكهرباء لمواطنيها

بسبب تشـ ريح جثمان صبي.. حاخام إسرائيلي: سنحرق البلد بأكملها

صحيفة عبرية: نتنياهو ضحى بالأسرى الإسرائيليين من أجل شعارات فارغة ومكاسب سياسية

صحف عبرية: 43% من جنود الاحتلال يعانون من التوتر بسبب غزة

ترشيحاتنا

صدارة الدوري الإسباني في خطر| ورطة ريال مدريد قبل مواجهة جيرونا

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

غدًا أول أيامه.. دولة عربية تعلن ثبوت رؤية هلال شعبان

دعاء شهر شعبان .. كلمات احرص عليها قبل قدوم رمضان

مصرع عنصر من حزب الله في قصف إسرائيلي جنوب بيروت

إسرائيل تمنع وصول إمدادات الأمم المتحدة الغذائية إلى سكان غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رمضان 2024| نيرمين الفقي من داخل كواليس مسلسل "محارب"

طريقة عمل كيكة شرائح التفاح| لذيذة وغير تقليدية

وزير الدفاع ونظيره البلغاري يبحثان تداعيات الأوضاع بالمنطقة وانعكاسها على الشرق الأوسط

صابرين: أم عصام عمر مفاجأة للجمهور في رمضان بمسار إجباري.. ودكتورة نفسية قادتني إلى إقامة جبرية| حوار

فيديو

وزير الدفاع ونظيره البلغاري يبحثان تداعيات الأوضاع بالمنطقة وانعكاسها على الشرق الأوسط

جدول جديد لتخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. اعرف موعد تطبيقه

لا تنخدعوا.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين.. تفاصيل

الأم الوطواط.. قصة سيدة تأوي 1600 خفاش في منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ