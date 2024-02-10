مقتل عائلة أوكرانية في هجوم بطائرة بدون طيار روسية بـ خاركيف

قال مسئولون، اليوم السبت، إن زوجين أوكرانيين وأطفالهما الثلاثة الصغار قتلوا في حريق بعد هجوم بطائرة روسية بدون طيار على مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد، أصاب مستودعا للنفط، مما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بمنازل سكنية.



كما قُتل زوجان مسنان يعيشان في نفس الشارع الذي تعيش فيه الأسرة، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين في المدينة.



وقال أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، إن الطائرات بدون طيار شنت هجوما في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما تسبب في عدة حرائق كبيرة، وأحرق ما لا يقل عن 15 منزلا سكنيا في شرق خاركيف.

وقالت الأسرة المكونة من خمسة أشخاص قتلوا في أحد المنازل في شارع كوتيلنيا في الجزء الشرقي من المدينة سيرهي بولفينوف، رئيس قسم التحقيق بالشرطة الوطنية في المنطقة.

وقال بولفينوف، الذي كان يتحدث للصحفيين في الشارع الذي احترق، إن أعمار الأطفال 7 و4 و10 أشهر.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية ومجموعات متنقلة من صيادي الطائرات بدون طيار أسقطت 23 من أصل 31 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا، والتي كانت تستهدف منطقة خاركيف وكذلك منطقة أوديسا في الجنوب.

وقال أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا، إن الهجوم بطائرة بدون طيار أدى إلى إصابة أربعة أشخاص وألحق أضرارًا بمنشآت صناعية وسيارات وبعض البنية التحتية للموانئ.



وفي خاركيف، قال سينيهوبوف إن عدة طائرات بدون طيار ضربت مستودع النفط مما تسبب في تسرب الوقود. وعمل رجال الإطفاء والإنقاذ طوال الليل على إطفاء الحرائق وإزالة الأنقاض.



وقال سينيهوبوف أيضًا إن طائرات روسية بدون طيار ضربت مطعمًا في بلدة فيليكي بيرلوك الصغيرة، على بعد حوالي 100 كيلومتر من خاركيف. ولم يبلغ عن سقوط ضحايا هناك.

ولم ترد روسيا على الفور على طلب للتعليق. وقالت موسكو إن قواتها لا تستهدف عمدا مواقع مدنية.

وتتعرض خاركيف لهجوم منتظم منذ بدء الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، وكانت هدفًا متكررًا للهجمات الروسية في الأسابيع الأخيرة.