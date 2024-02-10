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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع عنصر من حزب الله في قصف إسرائيلي جنوب بيروت

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن مصرع أحد عناصره في القصف الإسرائيلي على بلدة جدرا جنوب العاصمة بيروت.

وقال حزب الله في بيان صادر اليوم، إن العنصر الذي لقى مصرعه في القصف على جدرا يدعى خليل فارس، وقُتل على طريق القدس، وفقًا لما نقله موقع “لبنان 24”.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن اليوم السبت، عن تمكن عناصره من السيطرة على طائرة إسرائيلية مسيرة بحالة فنية جيدة، أثناء تواجدها في أجواء جنوب لبنان.

وقال حزب الله في بيان إن الطائرة المسيرة من طراز "سكايلارك"، من تصنيع شركة "إلبيت"، وتستخدم لأغراض استخباراتية.

وجاء في البيان: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، سيطر مجاهدو المقاومة الإسلامية على مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك" وهي بحالة فنية جيدة".

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