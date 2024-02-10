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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مدير شئون القرآن الكريم يتابع أعمال مسابقة الأزهر الشريف السنوية

متابعة مسابقة الأزهر
متابعة مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن

زار اليوم السبت وفد مشترك من لجنة مراجعة المصحف الشريف برئاسة الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف والمشرف على المسابقات القرآنية ووفد من شئون القرآن الكريم  مقر مسابقة الأزهر الشريف السنوية في منطقة المنيا الأزهرية، وكان في استقبال الوفد الشيخ عصام حسونة، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والشيخ عبد اللطيف ، مدير شئون القرآن بمنطقة المنيا.

وتفقد وفد قطاع المعاهد الذي يضم الشيخ حسن عبدالنبي عراقي وكيل لجنة المصحف الشريف و المشرف العام على المسابقة، والدكتور أبو اليزيد سلامة  مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم  ، والشيخ خالد محمد علي، مقر المسابقة وتابعوا سير أعمال المسابقة وتذليل العقبات للطلاب.

جدير بالذكر أن المسابقة تقام تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، - حفظه الله تعالى - وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية ودخلت أعمال المرحلة الأولية من مسابقة الأزهر الشريف السنوية في حفظ القرآن وتجويده يومها التاسع.

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المصحف القرآن مسابقة الأزهر الشريف السنوية

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