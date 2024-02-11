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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على متهم بقتل اللواء نبيل فراج.. اليوم

المستشار حمادة الصاوى
المستشار حمادة الصاوى رئيس الدائرة الثانية إرهاب

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأحد، الحكم في إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالإعدام مع آخرين؛ لاتهامهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج.

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يصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوي، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى، والدكتور على عمارة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الـ13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.

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وجرى أيضا توجيه اتهام للمتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

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