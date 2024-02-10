عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدًا.. الحكم على متهم بقتل اللواء نبيل فراج

غدًا.. الحكم على
غدًا.. الحكم على متهم بقتل اللواء نبيل فراج

تصدر الدائرة الثانية إرهاب، غدًا الأحد، الحكم في إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالإعدام مع آخرين لاتهامهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج.

يصدر الحكم برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى، والدكتور على عمارة.

اقرأ ايضًا :

txt

تحرك عاجل من النيابة الإدارية ضد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.. خاص

txt

مستند.. ننفرد بنشر قرارات النيابة الإدارية في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية

txt

تمويل جماعة إرهابية .. محاكمة 22 متهمًا بـ«الهيكل الإداري للإخوان» غدًا

txt

النيابة الإدارية تستكمل مقابلات المتقدمين لـ وظيفة معاون في هذا الموعد

وأسندت النيابة إلى المتهمين الـ13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل اخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.

اقرأ ايضًا :

txt

السيطرة على حريق شقتين في العجوزة والمهندسين

txt

حكم رادع من الجنايات ضد عاملين قـ.تلا مواطنا بالإسكندرية

txt

أوهما سائق توك توك بتوصيلهما .. المشدد 10 سنوات لمتهمين في سوهاج

txt

سرقة جهازي «لاب توب» من داخل شقة.. قرار عاجل ضد خادمة عابدين

txt

تزوير خطابات عدادات المياه في طهطا.. حكم رادع من محكمة جنايات سوهاج

txt

وزع الحشيش على الشباب في أخميم.. حكم رادع لتاجر المخدرات بسوهاج

وتم أيضا توجيه اتهام للمتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

الدائرة الثانية إرهاب الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طواري استشهاد اللواء نبيل فراج اللواء نبيل فراج مساعد مدير أمن الجيزة النطق بالحكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا: عثرنا علي جثة أختي

4 بنوك ترفع سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل واعرف فلوسك هترجع كام

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

بعد قرار رفع الأجور| موعد زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

«نطحن التبن وعلف الحيوانات بدلاً من الدقيق»|أهالي شمال غزة يروون مأساتهم لمواجهة المجاعة

للمرة الثانية| قطر يتوج بلقب أمم آسيا بعد الفوز 3-1 على الأردن

تعديل سن المتقدم لوظائف الحكومة إلى 40 عاما بدلا من 30.. مشروع قانون

دعاء بعد ثبوت رؤية هلال شهر شعبان .. ردده الآن

كم يوما على موعد شهر رمضان 2024.. دار الإفتاء تحدد التوقيت الصحيح

جيش وسياسيون.. إعلام إسرائيلي: الولايات المتحدة تفرض عقوبات على تل أبيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل يخني دجاج بالكريمة والجبن| بمذاق لا يقاوم

في المطبخ بتاكل شوكولاتة .. فيديو مثير لـ حورية فرغلي

لماذا رفض بوريس باسترناك جائزة نوبل ؟ ..تفاصيل تاريخية مدهشة

سمير غانم حاضرا.. تفاصيل تكريم حسن الرداد وإيمي بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

فيديو

في المطبخ بتاكل شوكولاتة .. فيديو مثير لـ حورية فرغلي

ليس لنا مصالح مع بولندا.. «بوتين» يخرج عن صمته منذ الحرب الروسية الأوكرانية|فيديوجراف

سمية درويش تطرح أولى أغانيها مع روتانا بعنوان "أذاني"

وزير الدفاع ونظيره البلغاري يبحثان تداعيات الأوضاع بالمنطقة وانعكاسها على الشرق الأوسط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ