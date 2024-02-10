السيطرة على حريق شقتين في العجوزة والمهندسين

شب حريق اليوم داخل شقة سكنية في العجوزة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

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حريق شقة العجوزة

على جانب آخر، اشتعل حريق بشقة سكنية في منطقة المهندسين، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، للسيطرة على النيران وإخمادها.

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ورد بلاغ يفيد اشتعال حريق بإحدى الشقق السكنية في منطقة المهندسين، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين أن النيران اندلعت بشقة سكنية، وحاصر رجال الإطفاء الحريق لإخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.