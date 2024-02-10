عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق شقتين في العجوزة والمهندسين

جانب من حريق شقة
جانب من حريق شقة العجوزة

شب حريق اليوم داخل شقة سكنية في العجوزة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

اقرأ ايضًا :

txt

مستند.. ننفرد بنشر قرارات النيابة الإدارية في مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية

txt

تمويل جماعة إرهابية .. محاكمة 22 متهمًا بـ«الهيكل الإداري للإخوان» غدًا

txt

النيابة الإدارية تستكمل مقابلات المتقدمين لـ وظيفة معاون في هذا الموعد

txt

رفض دفع الإتاوة فأنهوا حياته.. مصير 4 متهمين في يد العدالة غدًا

حريق شقة العجوزة

على جانب آخر، اشتعل حريق بشقة سكنية في منطقة المهندسين، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، للسيطرة على النيران وإخمادها.

اقرأ ايضًا :

txt

حكم رادع من الجنايات ضد عاملين قـ.تلا مواطنا بالإسكندرية

txt

أوهما سائق توك توك بتوصيلهما .. المشدد 10 سنوات لمتهمين في سوهاج

txt

سرقة جهازي «لاب توب» من داخل شقة.. قرار عاجل ضد خادمة عابدين

txt

تزوير خطابات عدادات المياه في طهطا.. حكم رادع من محكمة جنايات سوهاج

txt

وزع الحشيش على الشباب في أخميم.. حكم رادع لتاجر المخدرات بسوهاج

txt

تحرك عاجل من النيابة الإدارية ضد مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.. خاص

ورد بلاغ يفيد اشتعال حريق بإحدى الشقق السكنية في منطقة المهندسين، انتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين أن النيران اندلعت بشقة سكنية، وحاصر رجال الإطفاء الحريق لإخماده قبل امتداده للعقارات المجاورة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

حريق إطفاء حريق شقة حريق شقة تحقيقات النيابة إخماد حريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يواصل التراجع في السوق السوداء وهذا ثمنه الآن مقابل الجنيه

400 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بقفزة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا: عثرنا علي جثة أختي

4 بنوك ترفع سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل واعرف فلوسك هترجع كام

انخفضت 10 جنيهًات.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

بعد قرار رفع الأجور| موعد زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص

ترشيحاتنا

هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

الأب حرض والعيلة اتفقوا على موته .. تفاصيل مثيرة في مشاجرة أوسيم

صدارة الدوري الإسباني في خطر| ورطة ريال مدريد قبل مواجهة جيرونا

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

غدًا أول أيامه.. دولة عربية تعلن ثبوت رؤية هلال شعبان

دعاء شهر شعبان .. كلمات احرص عليها قبل قدوم رمضان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس ملفتة| سارة سلامة تثير الجدل بهذه الإطلالة..شاهد

رمضان 2024| نيرمين الفقي من داخل كواليس مسلسل "محارب"

طريقة عمل كيكة شرائح التفاح| لذيذة وغير تقليدية

وزير الدفاع ونظيره البلغاري يبحثان تداعيات الأوضاع بالمنطقة وانعكاسها على الشرق الأوسط

فيديو

وزير الدفاع ونظيره البلغاري يبحثان تداعيات الأوضاع بالمنطقة وانعكاسها على الشرق الأوسط

جدول جديد لتخفيف أحمال الكهرباء في رمضان.. اعرف موعد تطبيقه

لا تنخدعوا.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين.. تفاصيل

الأم الوطواط.. قصة سيدة تأوي 1600 خفاش في منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ